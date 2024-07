Polícia francesa prende homem que planejava ataque durante as Olimpíadas

Paris | Reuters

A polícia francesa prendeu um homem na região de Bordeaux, sudoeste da França, que planejava um ataque durante as Olimpíadas, disse uma fonte de segurança à Reuters nesta terça-feira (23), confirmando um relatório no jornal Le Parisien.

Separadamente, a polícia antiterrorista da França PNAT disse à Reuters que um homem de 18 anos foi preso no departamento de Gironde, sudoeste da França, com planos de cometer um ou vários ataques. Não foi mencionado, contudo, uma ligação com as Olimpíadas.

Policiais patrulham a região do Arco do Triunfo, em Paris - Ahmad Gharabli/AFP

Com um forte esquema de segurança para evitar ataques terroristas, o país-sede dos Jogos já realizou outras detenções nas últimas semanas.

No dia 17 de julho, os serviços de segurança franceses prenderam um simpatizante da extrema direita no leste da França, sob suspeita de planejar ataques durante as Olimpíadas.

O jovem da região da Alsácia era o administrador de um grupo do Telegram chamado "Divisão Ariana Francesa", onde fez ameaças contra os Jogos.

Em abril, as autoridades antiterrorismo francesas prenderam um jovem de 16 anos depois de ele ter dito nas redes sociais que gostaria de morrer como mártir nos Jogos Olímpicos em Paris.