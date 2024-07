Sabotagem em trens afeta chefe da delegação do Brasil, que tenta chegar a Paris para abertura

Maceió

O chefe da missão brasileira em Paris-2024, Rogerio Sampaio, foi afetado pela paralisação de trens em toda a França, nesta sexta-feira (26), causada por sabotagens nas linhas. Ele viaja de Bordeaux para a capital.

Sampaio esteve em Bordeaux para acompanhar a estreia da seleção feminina de futebol, que venceu a Nigéria por 1 a 0 nesta quinta-feira (25). As informações são do COB (Comitê Olímpico do Brasil).



Agora, ele tenta chegar a tempo à Vila Olímpica, em Paris, para se juntar à delegação e seguir para a cerimônia de abertura, no rio Sena.

Trabalhadores e policiais andam por um dos locais afetados pelos ataques às linhas de trem - Brian Snyder - 26.jul.24/Reuters

Ainda segundo o COB, o time feminino teve um atraso na viagem, mas já chegou a Paris. As jogadoras não participarão da abertura, já que estrearam na competição na quinta.

Segundo o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, atletas e árbitros não foram prejudicados. Todos conseguiram viajar, em trens normais ou de substituição.

Os franceses acordaram com a notícia de que, durante a madrugada, sabotadores cortaram e atearam fogo a cabos essenciais à operação dos trens, em três cidades francesas. Uma quarta tentativa de incêndio foi desbaratada. Os atos teriam ocorrido entre 1h e 5h30 da manhã, no horário local (20h e 0h30 em Brasília).

Paris-2024 Um guia diário com o que rolou e vai rolar nos Jogos Olímpicos na França Carregando...

Cerca de 800 mil passageiros foram afetados pelos atrasos e cancelamentos de trens. Os saguões das estações de trem ficaram repletos de passageiros desorientados.

Estima-se que o conserto vá durar todo o fim de semana. O governo anunciou um plano de emergência, com alterações de horários. À tarde na França (manhã no Brasil), aproximadamente um terço das composições já tinha voltado a circular.