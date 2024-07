Experiência em Tóquio e ausência de rival fazem de Rayssa Leal favorita ao ouro em Paris

Maceió

La Concorde, em Paris, pode ser o palco de uma medalha de ouro inédita para Brasil nestes Jogos Olímpicos.

O skate street, que simula condições de rua, começa neste sábado (27), às 7h (de Brasília), com a competição masculina. A final está marcada para às 12h. No dia seguinte, as mulheres competem, no mesmo horário. São 22 atletas por categoria.

O principal nome cotado para trazer esse ouro inédito ao Brasil é Rayssa Leal, terceira colocada do ranking mundial. Ela tem como concorrentes principais as japonesas Coco Yoshizawa e Liz Akama. Das três, em Tóquio-2020, somente Rayssa medalhou: ela ficou com a prata.

Funa Nakayama, japonesa que ganhou o bronze, é a quarta colocada, enquanto a campeã Momiji Nishiya sequer se classificou. Pamela Rosa (12º) e Gabi Mazetto (17º) também competem no domingo. A australiana Chloe Covell (5º) está bem cotada na disputa.

Rayssa Leal durante treino na pista em Paris - Pilar Olivares - 24.jul.24/Reuters

O Brasil tem três representantes no street masculino, com o medalhista Kevin Hoefler sendo o melhor colocado do ranking —ele é o 11º. Giovanni Vianna (12º) e Felipe Gustavo (17º) fecham a trinca do país. Hoefler ficou com a prata em Tóquio e tem rivais dificílimos em Paris.

Yuto Horigome, japonês que ficou com o ouro, e Jagger Eaton, estadunidense que conquistou com o bronze, querem garantir um novo pódio —Eaton, inclusive, ficou à beira de carimbar uma vaga para o park. O norte-americano Nyjah Huston é outro nome que não pode ser descartado. O ranking masculino é liderado pelos japoneses Ginwoo Onodera e Sora Shirai.

Shirai não foi bem nos Jogos de Tóquio, terminando na 9ª colocação, enquanto Onodera é uma das grandes apostas do skate e tem somente 14 anos.

Kevin Hoefler treina na pista de La Concorde, em Paris - Pilar Olivares - 24.jul.24/Reuters

O skate park, cuja pista lembra uma piscina vazia e tem muitas manobras do ar, serão no outro fim de semana. Entre os homens, o atual campeão olímpico, o australiano Keegan Palmer, 2º colocado do ranking, é um dos favoritos. Os norte-americanos Tate Carew (1º) e Gavin Bottger (3º) devem complicar a vida de Palmer, assim como os brasileiros Augusto Akio (5º), Luigi Cini (7º) e Pedro Barros (8º).

Barros ficou com a prata em Tóquio-2020. Cory Juneau, bronze naquele ano, não se classificou.

No feminino, Raicca Ventura (6º), Dora Varella (9º) e Isadora Pacheco (11º) são nomes quentes na disputa. Por outro lado, as três medalhistas de Tóquio vêm com muita força: a favorita é a vice-campeã olímpica, a japonesa Kokona Hiraki, hoje líder do ranking.

A atual campeã olímpica e compatriota de Hiraki, Sakura Yosozumi (3º), está no páreo, assim como a britânica Sky Brown (4º), que ficou com o bronze há três anos.