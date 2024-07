Yamal esquece sonho de virar streamer para transformar futebol da Espanha

São Paulo

Uma semana antes do início da Eurocopa 2024, Lamine Yamal foi questionado sobre o que faria da vida se não fosse jogador de futebol.

"Eu gostaria de ser um streamer", disse o garoto de 16 anos, refletindo o sonho de muitos jovens da geração Z.

Mesmo sem passar horas na frente de uma câmera, sua história já viralizou. Jogador mais jovem a disputar o campeonato europeu de seleções, ele foi o grande responsável por levar a Espanha à decisão do torneio pela quinta vez na história do país, que venceu três das quatro finais que disputou.

Foi dele o gol que abriu o caminho para a Fúria buscar a virada na semifinal contra a França, na terça-feira (9). O garoto acertou o ângulo do goleiro Maignan, empatando o jogo e se tornando o mais jovem jogador a marcar na Euro, com 16 anos e 362 dias de idade.

Yamal celebra gol da Espanha na semifinal da Eurocopa contra a França - Tobias Schwarz/AFP

O belo arremate de Yamal —antes de Olmo contar com um desvio em Koundé para selar o triunfo espanhol— completou suas boas atuações nesta Euro. Nas oitavas e quartas de final, ele brilhou com duas assistências, diante de Geórgia e Alemanha.

Seu talento individual, apostando em dribles rápidos, velocidade e ótima finalização, transformou a forma como a Espanha tradicionalmente joga e fez a equipe voltar a ser favorita em um torneio, algo que havia perdido desde a Euro de 2012, quando o jovem atacante do Barcelona tinha apenas quatro anos.

"Estamos transformando a Espanha em um time que pode machucar os oponentes de muitas maneiras diferentes. Podemos ser eficazes quando temos a posse de bola, mas se tivermos a chance, vamos correr e contra-atacar também", destacou o técnico De la Fuente.

Yamal é peça-chave nessa mudança, mas não é o único responsável por rejuvenescer o estilo espanhol. Ao seu lado no ataque está Nico Williams, do Athletic Bilbao, com um pouco mais de experiência, aos 21 anos.

Além do talento, a dupla também é descendente de imigrantes. Nico, nascido em Pamplona, poderia jogar pela seleção de Gana. Já Lamine, nascido em Esplugues de Llobregat, considerou atuar por Marrocos —país de nascimento de seu pai. Sua mãe é de Guiné Equatorial. Ao marcar gols, o atacante de 16 costuma fazer os números 304 com as mãos, em uma referência ao código postal do bairro onde cresceu, Rocafonda.

A nacionalidade de seus pais fez o ex-técnico da seleção da Espanha Vicente del Bosque se envolver em uma controvérsia. Ao se referir aos jovens atletas, ele ignorou que eles são espanhóis legítimos. "Nós temos dois imigrantes que nos tornaram melhores. Eles estão orgulhosos por poderem jogar pela seleção espanhola", afirmou o comandante antes da Euro.

Questionado sobre sua fala, Del Bosque tentou pedir desculpas, argumentando que se referia às famílias dos jogadores. Não foi suficiente para cessar as críticas, especialmente porque a trajetória de Yamal é muito conhecida na Espanha.

Seu rosto ficou famoso ainda bebê, quando posou para fotos ao lado de Lionel Messi, em 2007, em um calendário de caridade da fundação do Barcelona.

Seis anos depois, em 2013, ele já dava seus primeiros chutes na bola na escolinha do clube, onde fez toda a sua categoria de base.

Em 2023, foi promovido ao time principal por Xavi, que teve cuidado para não apressar seu desenvolvimento. Antes da virada do ano, o atacante começou apenas sete jogos no Campeonato Espanhol.

Porém, com o avanço da temporada e a evolução de Yamal, foi difícil segurá-lo. A partir de janeiro, ele começou 15 dos 18 jogos no torneio, tornando-se rapidamente imprescindível para a equipe.

Isso deu segurança para De la Fuente escalá-lo como titular na Eurocopa, mesmo sob o risco de a Federação Espanhola ser multada devido à legislação alemã, sede do torneio.

De acordo com a lei alemã, menores de 18 anos não podem trabalhar depois das 23h no horário local. A infração é passível de uma multa de 30 mil euros (R$ 176 mil). Mas, segundo o jornal Bild, as autoridades têm feito vista grossa, mesmo com jogos e compromissos pós-partida ultrapassando o horário permitido.

Yamal pouco antes da partida contra a França, pela semifinal; jovem fez um golaço para empatar a partida - Ren Pengfei - 10.jul.24/Xinhua

Sem isso, a Eurocopa na Alemanha poderia ter ficado sem uma das grandes estrelas do futebol mundial neste momento. Capaz de estabelecer um novo marco no mercado de transferências, o Barcelona recusou uma oferta de 250 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) do Paris Saint-Germain pelo atleta, segundo a agência de notícias EFE.

O espanhol seria o nome para substituir o peso da saída de Kylian Mbappé, que trocou o PSG pelo Real Madrid.

Esse valor tornaria Yamal, ainda, o jogador mais caro da história, superando Neymar, comprado pelo clube francês por 222 milhões de euros, em 2017, quando deixou o Barcelona.

Desta vez, o Barça não quis considerar a oferta. O garoto tem contrato com o clube até 2026, com uma multa rescisória estimada em 1 bilhão de euros. Caso a Espanha conquiste a Euro 2024, ele ficará ainda mais valorizado.

Caberá à Inglaterra, no próximo domingo (4), a missão de tentar parar o prodígio na grande decisão do torneio, em Berlim.