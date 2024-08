Em Paris-2024, natação tem virada dos EUA no último dia e involução do Brasil

São Paulo

Em mais uma edição olímpica com a contribuição de Katie Ledecky, os EUA continuaram a ser o país com mais sucesso na natação.

Mas não foi fácil para os norte-americanos manterem, em Paris-2024, a hegemonia na piscina, que vem desde Barcelona-1992. Em Seul-1988, ficaram em segundo, atrás dos alemães orientais.

Os EUA, que na história dos Jogos acumulam mais de 600 medalhas na natação –quase o triplo da Austrália–, chegaram ao dia final de provas na piscina da Arena Paris La Défense um ouro atrás da equipe australiana (7 a 6).

Bobby Finke, dos EUA, no pódio depois de ganhar os 1.500 m nado livre na Arena Paris La Défense, local das provas olímpicas - Sebastien Bozon - 4.ago.2024/AFP

Eram quatro provas neste domingo (4), nesta ordem: 50 m livre feminino, 1.500 m livre masculino, revezamento 4 x 100 m medley masculino e revezamento 4 x 100 m medley feminino.

O empate em ouros dos EUA com a Austrália (7 a 7), que proporcionou a ultrapassagem no quadro de medalhas (pela quantidade de pratas), veio com Bobby Finke, que dominou os 1.500 m. Ele venceu com o tempo de 14min30s67, novo recorde mundial.

O topo do pódio de Finke em Paris foi o único dos homens conquistado para os EUA em prova individual na natação.

Depois ainda viria o oitavo ouro, com o revezamento feminino no medley (quatro estilos), também com recorde mundial (3min49s63). O quarteto da Austrália ficou com a prata (3min53s11).

Assim, os EUA terminaram com 8 ouros, 13 pratas e 7 bronzes, totalizando 28 medalhas. A Austrália somou 7 ouros, 8 pratas e 3 bronzes (18 medalhas), e a França, em terceiro, teve 4 ouros, 1 prata e 2 bronzes.

Desde Seul-1988 os norte-americanos não ganhavam um número de ouros tão baixo em Olimpíadas –na Coreia do Sul, obteve os mesmos oito, três a menos que a Alemanha Oriental. E o número total de pódios (28) dos EUA agora foi o menor desde Atenas-2004 (também 28).

A nadadora Katie Ledecky, dos EUA, depois de ganhar os 800 m livre nas Olimpíadas de Paris - Clodagh Kilcoyne - 3.ago.2024/Reuters

Ledecky, 27, principal nome do time de natação americano, ganhou em Paris-2024 dois ouros (800 m livre e 1.500 m livre), uma prata (revezamento 4 x 200 m livre) e um bronze (400 m livre). Ao todo, ela soma nove ouros (recorde de uma mulher em Jogos Olímpicos), quatro pratas e um bronze.

Mas a maior estrela da natação nesta edição não foi ela, e sim um atleta da casa.

Estreante em Jogos, o francês Léon Marchand, 22, mostrando talento e capacidade em todos os estilos (livre, costas, peito e borboleta), chegou em primeiro lugar em quatro provas individuais: 200 m peito, 200 m borboleta, 200 m medley e 400 m medley.

O nadador francês Léon Marchand com a medalha de ouro da prova dos 200 m peito nos Jogos Olímpicos de Paris - Evgenia Novozhenina - 31.jul.2024/Reuters

No feminino, quem mais brilhou foi a canadense Summer McIntosh, atleta que também nadava em suas primeiras Olimpíadas e que, como Marchand, tem potências múltiplas na água.

Aos 17 anos, ela ganhou quatro medalhas, três de ouro (200 m borboleta, 200 m medley e 400 m medley) e uma de prata (400 m livre).

Todos os ouros da França e todos os do Canadá em Paris-2024 na natação saíram, respectivamente, das braçadas dele e dela.

Outros nadadores que se destacaram individualmente nestas Olimpíadas foram a sueca Sarah Sjostrom, ouro nos 50 m livre e nos 100 m livre, e a australiana Kaylee McKeown, ouro nos 100 m costas e nos 200 m costas.

A nadadora Summer Mcintosh festeja com a bandeira do Canadá o ouro nos 200 m medley em Paris-2024 - Jonathan Nackstrand - 3.ago.2024/AFP

Em relação a recordes mundiais, as Olimpíadas na França, em 35 provas, registraram quatro: os dois dos EUA já citados mais o do chinês Pan Zhanle, 20, nos 100 m livre (46s40) e o dos norte-americanos no revezamento 4 x 100 medley misto (dois homens, duas mulheres) –3min37s43. Os recordes olímpicos foram 13.

Nos Jogos do Japão, realizados há três anos, tinham sido seis as marcas mundiais derrubadas e 11 as olímpicas.

Sem nenhuma possibilidade atualmente de quebrar recorde olímpico ou mundial na piscina, o Brasil involuiu em Paris-2024 na comparação com Tóquio-2020, quando conquistou dois bronzes (Bruno Fratus nos 50 m livre e Fernando Scheffer nos 200 m livre).

Agora, com uma equipe de 18 atletas (11 homens e 7 mulheres), não saiu um único pódio. Quem chegou mais perto foi Guilherme Costa, o Cachorrão, quinto nos 400 m livre.

A CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) diz que só fará um balanço da participação da natação neste Jogos depois das competições de saltos ornamentais e maratona aquática.

