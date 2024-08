Calderano fica sem bronze em Paris-2024, e Brasil, sem medalha depois de 4 dias

São Paulo

O domingo (4) foi um dia sem medalhas para o Brasil nas Olimpíadas de Paris. Isso não acontecia desde quarta-feira.

A partir de quinta-feira, o país sempre foi ao pódio pelo menos uma vez, ganhando um ouro, três pratas e dois bronzes, divididos entre atletismo, ginástica e judô.

A maior chance no domingo era com Hugo Calderano, do tênis de mesa, que jogou pelo bronze. Entretanto ele perdeu para o francês Félix Lebrun por 4 sets a 0.

O mesa-tenista Hugo Calderano no jogo em que perdeu o bronze olímpico para o francês Félix Lebrun - Wang Zhao - 4.ago.2024/AFP

Outros brasileiros se despediram dos Jogos, como as duplas de vôlei de praia Carol/Bárbara e George/André, Marcus D’Almeida, do tiro com arco, que era cotado para ganhar medalha, e Jucielen Romeu, do boxe.

Outra dupla do vôlei de praia, Evandro/Arthur, ganhou dos holandeses Van de Velde e Immers por 2 a 0 e está nas quartas de final.

Na canoagem slalom, Ana Sátila avançou para as quartas de final do caiaque cross, mas Pepê Gonçalves foi eliminado.

A seleção feminina de vôlei derrotou a Polônia por 3 sets a 0 e terminou a primeira fase invicta, com três vitórias em três jogos.

No quadro qualitativo de medalhas (pelo número de ouros), o Brasil está agora na 24ª posição, com uma medalha dourada, a da judoca Beatriz Souza (acima de 78 kg). EUA e China são os melhores, com 19 ouros –os norte-americanos lideram por terem mais pratas (26 x 15).

Pela quantidade de medalhas, o Brasil ocupa a 12ª posição, com dez (1 ouro, 4 pratas e 5 bronzes). Os EUA lideram com 71 pódios.

A seguir, um resumo da participação brasileira neste domingo nas Olimpíadas francesas.

Atletismo

Eduardo de Deus passou para as semifinais dos 110 m com barreiras. Na mesma prova, Rafael Pereira tentará vaga na repescagem.

Também disputarão a repescagem Chayenne da Silva, nos 400 m com barreiras, Lucas Carvalho, nos 400 m rasos, e Lorraine Martins e Ana Carolina Azevedo, nos 200 m rasos.

No salto em altura, Valdileia Martins teve uma lesão no tornozelo e abandonou a final.

No salto em distância, Lucas Marcelino parou nas eliminatórias. O mesmo aconteceu com Tatiane Raquel nos 3.000 m com obstáculos.

No decatlo, José Fernando Santana, o Balotelli, ficou na 14ª colocação.

A atleta Valdileia Martins, do salto em altura, abandonou a final em Paris-2024 devido a uma contusão - Mathilde Missioneiro - 4.ago.2024/Folhapress

Boxe

Na categoria até 57 kg, Jucielen Romeu perdeu da turca Esra Yildis Kahraman por 4 a 1, na decisão dos juízes. O Brasil, que teve dez pugilistas em Paris, terminou a participação com um bronze, de Bia Ferreira (até 60 kg).

Canoagem slalom

No caiaque cross, Ana Sátila ficou em segundo lugar em sua bateria, o suficiente para se classificar para as quartas de final. Ela volta à água nesta segunda (5), dia final da competição. Pepê Gomes terminou em quarto e último na sua série e se despediu dos Jogos.

Tênis de mesa

No jogo do bronze, Hugo Calderano perdeu por 4 sets a 0 do francês Félix Lebrun. Frustrado com o resultado, o brasileiro chorou e disse que pretende "voltar e tentar de novo". Calderano teve o melhor desempenho da história do tênis de mesa do Brasil em Olimpíadas.

Tiro com arco

Número um do mundo, Marcus D’Almeida perdeu nas oitavas de final para o sul-coreano Kim Woo-jin, número dois do ranking, que depois conquistaria o ouro.

Vela

No primeiro dia de regatas da Fórmula Kite, Bruno Lobo terminou na quarta colocação. Ele é o brasileiro mais bem colocado entre os que ainda competem.

Thaísa, Roberta e Gabi (esq. para a dir.) comemoram no jogo em que a seleção feminina de vôlei derrotou a Polônia nos Jogos de Paris - Natalia Koleniskova - 4.ago.2024/AFP

Vôlei

A seleção feminina de vôlei acabou a primeira fase com três vitórias e nenhuma derrota. Depois de passar por Quênia e Japão, voltou a fazer 3 sets a 0 (25/21, 38/36, 25/14) na Polônia. O adversário nas quartas de final será a República Dominicana.

Vôlei de praia

Duas duplas do Brasil caíram nas oitavas de final e uma avançou. Evandro e Arthur superaram a dupla Van de Velde/Immers, da Holanda, por 2 sets a 0 (duplo 21/16). Carol e Bárbara perderam das australianas Mariafe e Clancy por 2 a 0 (24/22 e 21/14), e George/André, dos alemães Ehlers/Wickler (21/16 e 21/17).