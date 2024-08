Atletismo passa vela e é 2º esporte com mais medalhas do Brasil em Olimpíadas

São Paulo

A prata de Caio Bonfim na marcha atlética (20 km) nos Jogos de Paris-2024 faz do atletismo o segundo esporte mais premiado do Brasil nas Olimpíadas.

No número de medalhas, o atletismo, que "medalhou" logo no primeiro dia do esporte nestas Olimpíadas, chegou a 20 (5 de ouro, 4 de prata e 11 de bronze), ultrapassando a vela, que tem 19 mas ganha no quesito "qualidade", por ter mais ouros (são 8, além de 3 pratas e 8 bronzes).

O marchista Caio Bonfim comemora a conquista da medalha de prata na prova dos 20 km nas Olimpíadas de Paris - Amanda Perobelli - 1º.ago.2024/Reuters

Na liderança está o judô, que possui ao todo 26 pódios (4 ouros, 4 pratas e 18 bronzes). Judocas brasileiros ganharam até aqui, nestes Jogos, duas medalhas: uma prata (Willian Lima) e um bronze (Larissa Pimenta).

Nessa "disputa" entre vela e atletismo para ter o melhor ranking, se as expectativas forem concretizadas, o segundo, que conta com a maior delegação do Brasil na França (mais de 40 esportistas) deve terminar Paris-2024 na frente.

Alisson dos Santos, o Piu, está muito bem cotado para ganhar medalha nos 400 m com barreiras.

Ele faturou o bronze em Tóquio-2020 nessa prova e é o terceiro no ranking mundial, atrás do norueguês Karsten Warholm e do americano Rai Benjamin.

Entre os velejadores, as bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze não tiveram grande desempenho na classe 49er FX e ficaram fora da disputa por uma medalha.

O Brasil ainda compete com meia dúzia de barcos nas águas de Marselha, local das regatas nas Olimpíadas francesas, mas nenhum deles ostenta favoritismo.

Na história olímpica, o Brasil acumula pelo menos um pódio em 18 esportes: judô, atletismo, vela, natação, vôlei de praia, vôlei, futebol, boxe, ginástica, basquete, tiro, canoagem, skate, hipismo, taekwondo, surfe, pentatlo moderno e tênis.

A medalha de Caio nesta quinta-feira (1º) foi a 155ª do Brasil em Jogos Olímpicos –as três primeiras, todas no tiro esportivo, vieram na edição de 1920, na Antuérpia (Bélgica).

Até agora, em Paris-2024, são cinco pódios. Além dos dois no judô e o do atletismo, ganharam medalha o skate (bronze de Rayssa Leal) e a ginástica (bronze da equipe feminina).