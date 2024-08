Com Luiz Henrique e Estêvão, Dorival convoca seleção para Eliminatórias

São Paulo

O técnico Dorival Júnior anunciou na manhã desta sexta-feira (23) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, a lista de 23 convocados para os próximos compromissos da seleção brasileira pelas Eliminatórias para a Copa de 2026, contra Equador e Paraguai, pela 7ª e 8ª rodada do torneio.

Os atacantes Luiz Henrique e Estêvão, destaques do Botafogo e do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, respectivamente, foram as principais novidades na lista do treinador.

Entre os jogadores que atuam no futebol brasileiro, também foram chamados Pedro e Gérson, do Flamengo, e André, do Fluminense, além de Guilherme Arana, do Atlético-MG.

6º colocado na tabela de classificação das Eliminatórias com 7 pontos —última posição que garante vaga direta ao Mundial—, a seleção enfrenta o Equador no dia 6 de setembro, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Na sequência, no dia 10, pega o Paraguai no Defensores del Chaco, em Assunção.

Os dois adversários do Brasil trocaram recentemente de técnico, após a Copa América. Com três derrotas em três jogos e a eliminação ainda na fase de grupos do torneio continental, o Paraguai demitiu o argentino Daniel Garnero e trouxe o também argentino Gustavo Alfaro, que estava no comando da Costa Rica.

O Equador, que caiu diante da Argentina nos pênaltis nas quartas de final da Copa América, demitiu o espanhol Félix Sanchez e trouxe o argentino Sebastián Beccacece, ex-auxiliar de Jorge Sampaoli que, em seu último trabalho, não conseguiu evitar o rebaixamento do Elche no Espanhol.

Dorival Júnior durante partida entre Brasil e Uruguai pelas quartas de final da Copa América, nos EUA - Robyn Beck/AFP

A apresentação dos jogadores brasileiros está prevista para 2 de setembro, na capital paranaense, no que serão as primeiras partidas de Dorival Júnior pelo classificatório sul-americano.

Nos últimos compromissos pelo torneio no fim do ano passado, ainda sob o comando de Fernando Diniz, o Brasil engatou uma série inédita de três derrotas seguidas, contra Argentina, Colômbia e Uruguai. A última vitória foi em setembro de 2023, contra o Peru.

À frente da formação nacional, Dorival comandou a equipe até aqui em duas vitórias em amistosos contra Inglaterra e México, e em dois empates contra Espanha e Estados Unidos.

Na disputa da Copa América, caiu nas quartas de final ante o Uruguai, na disputa de pênaltis.

"Não é um momento positivo na competição. Mas eu acredito muito no trabalho que foi desenvolvido na Copa América. O período de treinamento foram dias importantes", afirmou Dorival em conversa com jornalistas após a convocação.

"Nos impressionou muito a evolução da equipe. É natural que tenha ficado um gosto amargo ao que talvez pudéssemos ter realizado [na Copa América]. Nem tudo foi descartado. Acredito muito em processos. Respeitados, eles acabam encontrando caminhos. Já demos demonstrações importantes em jogos importantíssimos, contra equipes que fizeram a final da última Eurocopa [Espanha e Inglaterra]", acrescentou o treinador da seleção brasileira.

Ele disse também que a primeira convocação de Luiz Henrique e Estêvão se deveu ao rendimento em campo da dupla. Eles "têm nos mostrado coisas muito boas. Acredito que sejam merecidas as convocações."

Sobre o atacante Pedro, afastado do Flamengo por lesão sofrida na coxa contra o Bolívar pelo primeiro confronto pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na semana passada, o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, afirmou que a expectativa é que o jogador esteja à disposição "em breve". No entanto, caso não esteja apto a entrar em campo até as partidas contra Equador e Paraguai, ele será substituído, assinalou o dirigente.

"As características do Pedro serão importantes para o momento que estamos vivendo. Sempre tive muita confiança. Acredito que tenham acompanhado na minha última passagem pelo Flamengo. Sempre quis tê-lo em campo pela capacidade que possui", disse Dorival, que trabalhou com o atacante durante sua passagem pelo clube carioca em 2022, conquistando juntos a Copa do Brasil e a Libertadores.

Confira abaixo a lista de convocados do técnico Dorival Júnior para os confrontos contra Equador e Paraguai

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Bento (Al-Nassr)

Laterais

Danilo (Juventus)

Yan Couto (Borussia Dortmund)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Wendell (Porto)

Zagueiros

Beraldo (PSG)

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

João Gomes (Wolverhampton)

Lucas Paquetá (West Ham)

Gerson (Flamengo)

André (Fluminense)

Rodrygo (Real Madrid)

Atacantes

Luiz Henrique (Botafogo)

Estêvão (Palmeiras)

Endrick (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Pedro (Flamengo)