Tite passa mal na Bolívia e é internado em hospital no retorno ao Brasil

São Paulo

O Flamengo informou na manhã desta sexta-feira (23) que o técnico Tite, 63, passou mal após a partida contra o Bolívar, em La Paz, e necessitou de atendimento do departamento médico do clube, que constatou elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude.

Com o retorno do time ao Rio de Janeiro, o técnico foi encaminhado para o hospital Copa Star e realizou exames, que confirmaram uma fibrilação atrial, sem necessidade de intervenção cirúrgica. De acordo com o clube, ele está lúcido e estável, mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos.

O técnico Tite durante a partida entre Flamengo e Bolívar pela Libertadores - Aizar Raldes - 22.ago.24/AFP

A fibrilação atrial acontece quando o coração tem seus batimentos acelerados e passa a bater em ritmo irregular. A condição atinge os átrios, fazendo com que se contraiam sem compasso.

O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Bolívar, mas se classificou às quartas de final da Libertadores. A equipe brasileira vai encarar o Peñarol, do Uruguai.

Após a partida, Tite concedeu entrevista coletiva normalmente. A conversa com os jornalistas durou cerca de 17 minutos.