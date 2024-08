'Fraca, lenta e ineficaz', diz imprensa espanhola sobre seleção eliminada pelo Brasil

São Paulo

"Paulada e adeus ao sonho do ouro". Assim o jornal esportivo espanhol Marca resumiu o impacto da vitória do Brasil sobre a Espanha, por 4 a 2, nesta segunda-feira (6), na semifinal válida pelo torneio feminino de futebol nas Olimpíadas de Paris.

Disputada em Marselha, ao sul da França, a partida encerrou a primeira participação olímpica da atual campeã mundial, que ainda tentará conquistar o bronze contra a Alemanha na sexta-feira (9).

Jornal El Mundo repercute derrota da seleção espanhola sobre o Brasil - 6.ago.24/El Mundo/Reprodução

"Cada contra-ataque ‘canarinho’ era um drama para a defesa espanhola, que suava sangue para dominar uma área ingovernável", diz o texto do periódico, intitulado "Que dança do Brasil!".

O Marca ainda classificou a seleção da meio-campista Aitana Bonmatí e outras estrelas como "fraca, lenta e ineficaz e à mercê de um fator volátil como a sorte".

Também questionou a demora para a entrada de Alexia Putellas, aos 33 minutos do segundo tempo. Só depois disso a Espanha aproveitou chances para diminuir o placar, com a jogadora do Barcelona anotando a assistência do segundo gol.

Adriana comemora terceiro gol do Brasil, e Patri Guijarro, da Espanha, lamenta; vitória brasileira por 4 a 2 aconteceu em Marselha - Andrew Boyers/Reuters

O El Mundo deu destaque para a foto em que a atacante brasileira Priscila comemora o primeiro gol com uma encarada na goleira Catarina Coll, que falhou no início do jogo ao chutar a bola em cima da capitã Irene Paredes. A zagueira acabou marcando contra.

"O time da moda na Espanha, a seleção feminina de futebol, desmorona contra o Brasil", escreveu.

O El País também não poupou críticas ao qualificar as adversárias de um "enérgico Brasil" como "a pior Espanha".

A seleção brasileira disputa o ouro contra os Estados Unidos no sábado (10), às 12h, no horário de Brasília. Depois de uma suspensão de dois jogos, que a tirou dos confrontos contra França e Espanha, Marta volta a ficar disponível para o técnico Arthur Elias.

El País classifica atual seleção nacional como "a pior Espanha" após derrota por 4 a 2 para o Brasil nas Olimpíadas de Paris - 6.ago.24/El País/Reprodução