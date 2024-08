Prata no futebol e bronze no vôlei, Brasil torcerá para ficar no top 20 em Paris-2024

São Paulo

O Brasil encerrou sua participação nas Olimpíadas de Paris com uma prata, no futebol, e um bronze, no vôlei.

Com Marta na reserva a maior parte do tempo da final (entrou aos 16 minutos da segunda etapa), a seleção de futebol perdeu por 1 a 0 para a dos Estados Unidos.

A seleção feminina de vôlei recuperou-se da queda ante os EUA na semifinal e derrotou a Turquia por 3 sets a 1 para assegurar um lugar no pódio.

Julia Bergmann comemora a conquista do bronze pela seleção brasileira de vôlei em Paris-2024, após vitória contra a Turquia - Natalia Kolesnikova - 10.ago.2024/AFP

Os resultados deste sábado (10) não serviram para o Brasil subir no quadro qualitativo de medalhas, pelo contrário. Iniciou na 17ª posição e terminou na 20ª.

Com três ouros (Beatriz Souza no judô, Rebeca Andrade na ginástica artística e Ana Patrícia/Duda no vôlei de praia), o país terá, para se manter no top 20, que torcer para que nações que também acumulam três medalhas douradas (mas menos pratas e bronzes) não cheguem ao topo do pódio no dia final das competições.

Assim, torcerá neste domingo (11) contra Geórgia e Irã na luta livre (masculino), contra a Romênia na maratona (feminino), contra a República Tcheca na maratona e no pentatlo moderno (feminino) e contra a Bélgica na maratona e no ciclismo (feminino).

A depender dos resultados, o Brasil pode amargar a pior campanha desde Sydney-2000, quando, sem ouros, terminou na 52º posição no quadro qualitativo.

Tanto em Pequim-2008 como em Londres-2012, com os mesmos três ouros de agora (e 17 medalhas no total), o país ficou em 22° lugar.

Em Tóquio-2020, em sua melhor campanha olímpica, finalizou na 12ª posição, com sete ouros, seis pratas e oito bronzes.

A seguir, um resumo da participação brasileira neste sábado nas Olimpíadas francesas.

Canoagem velocidade

Ana Paula Vergutz não se classificou para a final da prova do caiaque (500 m) ao acabar na sétima posição na semifinal.

Valdenice Conceição ficou com a 13ª colocação na prova da canoa (200 m), depois de terminar a final B em quinto lugar.

Futebol

No estádio Parque dos Príncipes, a seleção feminina perdeu por 1 a 0 para os EUA, gol de Swanson no segundo tempo, e ficou com a prata, a terceira da equipe em Olimpíadas, depois de Atenas-2004 e Pequim-2008.

"Eu tenho muito orgulho dessa medalha de prata. Para nós, vale ouro", disse a atacante Gabi Portilho.

Pentatlo moderno

Isabela Abreu terminou a sua semifinal do pentatlo moderno feminino em 16º lugar e não conseguiu vaga na final.

Thaísa (esq.), da seleção de vôlei, ataca observada pela turca Erdem Dundar na decisão do bronze das Olimpíadas de Paris - Xu Zijian - 10.ago.2024/Xinhua

Vôlei

Com uma vitória por 3 sets a 1 (25/21, 27/25, 22/25 e 25/15) sobre a Turquia, a seleção feminina conquistou a medalha de bronze. Foi o sexto pódio olímpico da equipe em Olimpíadas, totalizando dois ouros, uma prata e três bronzes.

Além disso, a central Thaísa se tornou a maior medalhista entre as brasileiras desse esporte.