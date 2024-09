Para Jannik Sinner, quadras de tênis trazem paz e domínio

The Athletic

Em janeiro, no início da temporada de Grand Slam, Jannik Sinner da Itália se tornou o melhor jogador de tênis do mundo ao vencer o Aberto da Austrália.

Ele reafirmou essa posição no domingo (8) em Nova York, saindo de alguns meses "difíceis", segundo ele, para vencer o Aberto dos Estados Unidos pela primeira vez, alcançando dois títulos de Grand Slam na carreira.

Sinner, 23 anos, derrotou Taylor Fritz por 6-3, 6-4, 7-5 na frente de uma multidão que esperava ver um americano vencer o Aberto dos Estados Unidos pela primeira vez em 21 anos.

Sinner fez Fritz parecer quase impotente. Em um ponto, ele esmagaria um "forehand" que o americano teria dificuldade em recuperar. No próximo, ele o superaria em um rali de 20 trocas de bola, com a paciência de um monge.

Jannik Sinner comemora o título do US Open, em Nova York - Angela Weiss/AFP

Depois de forçar Fritz a um último "forehand" no meio da rede, Sinner levantou os braços e comemorou com toda a pompa de um executivo de seguros que acabara de encerrar um bom dia no escritório.

Enquanto Novak Djokovic faz história no tênis e Carlos Alcaraz ilumina a quadra com suas acrobacias de tênis incomparáveis, Sinner cuida dos negócios, na maioria das vezes. Ele faz isso especialmente bem quando não está com sua saúde comprometida ou com problemas fora da quadra.

"Este último período da minha carreira não foi fácil", disse Sinner na quadra, logo antes de pegar o troféu de campeão e um cheque de US$ 3,6 milhões (R$ 20,3 milhões).

Foi uma referência não muito vaga aos seus dois testes positivos para clostebol, uma substância proibida no esporte, em março, e a batalha subsequente para provar sua inocência, conduzida fora da vista do público.

A notícia desses testes positivos veio à tona na semana anterior ao início do Aberto dos Estados Unidos. Assim como a decisão de um tribunal independente, convocado pela Agência Internacional de Integridade do Tênis, que determinou que Sinner não teve "culpa ou negligência" e, portanto, não seria punido.

A notícia transformou Sinner em um para-raios para uma série de debates no tênis: sobre tratamento preferencial para jogadores famosos, regras que não tratam todos os testes de drogas igualmente e se ele deveria ter sido autorizado a jogar no Aberto dos Estados Unidos, o último torneio de Grand Slam do ano.

Ele recebeu uma penalidade, renunciando ao dinheiro do prêmio e aos pontos do BNP Paribas Open em Indian Wells, Califórnia, onde o teste original ocorreu. Ele demitiu seu fisioterapeuta e seu treinador, que havia comprado o spray curativo contendo o clostebol que entrou em seu corpo por contaminação transdérmica.

Alguns jogadores o criticaram e ao sistema publicamente. Sinner abordou essa crítica, expressando alívio pela notícia ter sido divulgada.

"A preparação para este torneio não foi perfeita por causa de certas circunstâncias", disse ele em uma entrevista antes de sua primeira partida. "Mas quem me conhece muito bem sabe que eu nunca faria algo que fosse contra as regras."

Ele disse que havia um lado positivo: iria descobrir quem eram seus verdadeiros amigos.

E então o torneio começou. Atletas em turbulência geralmente encontram paz em seu campo de jogo. Eles podem ignorar o barulho e se concentrar na próxima bola, no próximo jogo, na próxima partida.

Foi o que Sinner fez, mesmo depois de parecer cansado e desajeitado ao perder o primeiro set de sua primeira partida contra o americano Mackenzie McDonald. Ele perdeu apenas mais um set em seu caminho para segurar o troféu em suas mãos.

Fora da quadra, ele contou com as pessoas que o conheciam há mais tempo. "Eles não puderam fazer todos os problemas desaparecerem, mas ajudaram", disse ele, acrescentando: "Ainda está um pouco na minha mente. Não é que tenha ido embora, mas quando estou em quadra, tento me concentrar no jogo."

No domingo, ele saiu atirando, aproveitando um dia em que o melhor golpe de Fritz, seu saque, o abandonou. Segundo Fritz, seus golpes de fundo também não estavam no nível que haviam estado recentemente.

"Estou muito decepcionado com a forma como joguei, como acertei certos golpes", disse Fritz. "Eu só gostaria de ter jogado melhor e me dado uma chance melhor."

Mesmo assim, ele parecia reconhecer que talvez não fizesse muita diferença, dada a quantidade de respostas que Sinner tinha para o que Fritz jogava contra ele. Eles estavam bastante equilibrados em pontos curtos, com Sinner vencendo 60, contra 56 de Fritz, mas quando um ponto durava mais de quatro golpes, Sinner vencia 36 e perdia 23.

Conforme a partida avançava e o saque de Fritz melhorava, Sinner se ajustava. Ele se afastava mais da linha de base, mudando de atacar a bola para devolvê-la profundamente, sabendo que só precisava prolongar os ralis para ter a chance de dominar os pontos. Ele esmagou as últimas esperanças de Fritz com um "backhand" de mais de 200 km/h no meio.

A bola de Sinner caiu fundo no "backhand" de Fritz, e, após seis trocas, o americano estava novamente se esforçando desesperadamente após um "forehand" de Sinner.

Fritz havia dado seu melhor golpe. Sinner tinha muitos golpes melhores. Quando a partida terminou, dois games depois e apenas 2 horas e 15 minutos após começar, a quadra de tênis havia se firmado, não se deslocado. Havia um abismo entre Sinner e Alcaraz e todos os outros antes do início do Aberto dos Estados Unidos. Djokovic é capaz de competir com eles quando seu corpo e mente estão bem.

Era mais ou menos onde as coisas estavam quando acabou. Pela primeira vez desde 2003, Roger Federer, Djokovic e Rafael Nadal falharam em vencer um torneio de Grand Slam. Uma era do "Big Three" deu lugar a uma era de dois.

Pode ser assim por um tempo.

"É bom para o esporte ter novos campeões", disse Sinner, com o troféu ao seu lado.