É meio cativante que o homem que muitos consideram o maior jogador da NFL (National Football League) de todos os tempos e que tem um contrato de dez anos e US$ 375 milhões (R$ 2,1 bilhões) para falar sobre jogos de futebol americano pareceu nervoso ao iniciar sua carreira nas transmissões pela Fox.

Tom Brady, 47, sete vezes campeão do Super Bowl, soou como um novato desde o início no domingo (8). Sua sintaxe estava truncada. Seus pensamentos interessantes eram limitados. Foi um pouco constrangedor.

Durante a vitória esmagadora do Dallas Cowboys sobre o Cleveland Browns, a Fox inteligentemente mostrou Brady na câmera algumas vezes —se você tem uma estrela como Brady, você o mostra—, mas ele perdeu algumas chances fáceis de mostrar o humor e a personalidade que nos disseram estarem escondidos por seu treinador nos New England Patriots, Bill Belichick.

O próprio Belichick fez uma estreia forte na segunda-feira (9) como convidado permanente no "Monday Night Football With Peyton and Eli", na ESPN.

Tom Brady antes da partida entre Cleveland Browns e Dallas Cowboys no Huntington Bank Field em Cleveland, Ohio

Quando o locutor principal Kevin Burkhardt levou os telespectadores para a cabine no primeiro tempo, Brady tentou enfatizar sua mentalidade de trabalho em equipe estendendo o punho para cumprimentar o analista de arbitragem Mike Pereira. Pereira estava olhando para o lado.

Brady manteve o punho estendido, e Pereira finalmente o cumprimentou, mas foi apropriado para a estreia de Brady: o "timing" estava um pouco errado.

Brady eventualmente se acalmou e mostrou lampejos. No segundo quarto, ele explicou as "jogadas de respiro", que são projetadas para dar uma pausa aos quarterbacks. Neste caso, a jogada estava dando ao quarterback do Cowboys, Dak Prescott, um descanso da disputa com o jogador de linha defensiva do Browns, Myles Garrett.

Em um momento ruim, com os Cowboys à frente, Brady mostrou carisma e paixão, aparentemente se referindo a Belichick, dizendo: "Eu joguei para um treinador que não se importava de xingar seus jogadores". Ele então explicou por que isso era algo bom, deixando sua personalidade competitiva brilhar.

Enquanto no ambiente de mídia social de hoje pode parecer que uma pessoa tem cinco segundos para causar uma primeira impressão, na realidade, a Fox e Brady só precisam que Brady se desenvolva durante a temporada para que ele esteja no seu melhor quando os playoffs e o Super Bowl chegarem.

Como jogador, aquele era o seu momento. É semelhante na transmissão, especialmente quando sua rede tem o Super Bowl.

A Fox Sports teve uma média de 23,8 milhões de telespectadores no jogo de domingo. No domingo do Super Bowl, em 9 de fevereiro em Nova Orleans, espera-se que mais de 100 milhões de pessoas assistam.

Se o crescimento que Brady mostrou do primeiro ao quarto quarto continuar, ele deve ficar bem. Brady dá à Fox muito com o que trabalhar.

Depois de concordar em se juntar à Fox, Brady jogou mais uma temporada, se aposentou, tirou um ano sabático e, segundo todos os relatos, trabalhou muito duro se preparando para o domingo. Na pré-temporada da NFL, ele narrou 2 jogos como um ensaio ao vivo.

Nas semanas antes do jogo de abertura, a Fox Sports tentou moderar as expectativas sobre Brady limitando a conversa pré-jogo, mas a grande mensagem de seus produtores, de acordo com fontes, era para Brady ser ele mesmo. Não é tão fácil quanto pode parecer na ação rápida da NFL.

A mecânica de transmitir um jogo da NFL é sobre tornar o complicado simples. Há tanta complexidade em um jogo de futebol americano que os treinadores frequentemente dizem que precisam revisar o filme do jogo para poder observar todos os 22 jogadores em campo ao mesmo tempo.

Para ser bom como analista de jogo, os fãs querem saber informações internas e análises, mas isso deve ser explicado, em um nível compreensível e rapidamente, entre as jogadas. Brady, especialmente no início, ofereceu muitas falas básicas, sobre como você não quer jardas negativas e que os jogadores têm que trazer energia.

Ele estava experimentando, mas, é claro, não recebeu muita atenção nas redes sociais e em outros lugares.

O apresentador do canal RedZone da NFL, Scott Hanson, até entrou em ação, questionando o entusiasmo de Brady enquanto os Cowboys consideravam uma tentativa de field goal de 71 jardas para encerrar o primeiro tempo.

"Brady tem que ficar mais animado do que isso na cabine", disse Hanson.

Na verdade, esse não é o problema com Brady. Ele mostrou entusiasmo. Nas chamadas de touchdown de Burkhardt, ele podia ser ouvido dizendo: "Ohhh!"

Em tese, isso não é o que você quer, pois impede uma chamada limpa pela pessoa que narra a jogada. Mas ouvir um dos maiores jogadores de todos os tempos empolgado com um touchdown é bem legal. Ainda assim, ele precisa esperar alguns instantes. É tudo sobre encontrar sua voz na cabine.

Em um determinado momento depois de assinar com a Fox, Brady falou sobre ser como Johnny Miller, um analista ácido de golfe. Certamente ele não foi como Miller no dia 1. O trabalho não é apenas ser crítico, mas Brady falhou em questionar muito.

Desde que se aposentou, ele fez algumas observações de destaque, incluindo que os quarterbacks novatos não estão realmente prontos para jogar durante sua primeira temporada.

Mais cedo no domingo, em Chicago, Caleb Williams, a escolha número 1 do draft, lançou apenas 93 jardas em sua estreia, mas os Bears venceram. O desempenho pessoal de Brady foi meio parecido com o de Williams. Foi uma vitória para a Fox ter Brady como locutor, mesmo que seu desempenho não tenha sido incrível.

Ainda faltam muitas semanas para o Super Bowl. Brady e a Fox têm bastante tempo. Dito isso, se ele ainda parecer um novato em 9 de fevereiro, ele não será o único nervoso.