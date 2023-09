Djamila Ribeiro anuncia finalistas em Soluções que Inspiram no Prêmio Empreendedor Social

São Paulo

A filósofa e ativista Djamila Ribeiro é uma das embaixadoras da Escolha do Leitor na 19ª edição do Prêmio Empreendedor Social, realizado pela Folha e Fundação Schwab. Ela apresenta as três finalistas da categoria Soluções que Inspira e convida a votar e doar na plataforma online.

Fundo Agbara, Rede Cidadania Quilombola e Refúgio 343 chegaram à final e concorrem com outras seis iniciativas na votação popular, disponível em folha.com/escolhadoleitor2023.

"As três concorrem na Escolha do Leitor, que é a categoria de voto popular do prêmio e também uma plataforma para captar doações para essas causas tão importantes", diz Djamila Ribeiro, que também é colunista da Folha, em vídeo para engajar apoiadores.

Djamila Ribeiro é embaixadora da categoria Soluções que Inspiram no Prêmio Empreendedor Social 2023 - Divulgação

Leitores da Folha e internautas podem conhecer e se inspirar com os 9 finalistas que trazem soluções inspiradoras e respostas para os desafios socioambientais do século 21.

São três categorias: Inovações para o Século 21, Inclusão Social e Produtiva e Soluções que Inspiram.

A categoria apoiada por Djamila Ribeiro reconhece iniciativas de impacto que combatem racismo, violência e desigualdade social, de raça, gênero e/ou fortalecem os direitos humanos e a cidadania.

O Fundo Agbara é o primeiro fundo de mulheres negras no Brasil e distribui recursos materiais e financeiros para estimular o público atendido e combater racismo estrutural por meio de inclusão produtiva, com apoio de uma rede de doadores.

O Refúgio 343 se dedica à reinserção de refugiados e migrantes venezuelanos no Brasil, a partir de 6 abrigos em Boa Vista e 2 em Pacaraima até a independência socioeconômica das famílias.

E a Rede Cidadania Quilombola, além de atuar para certificar 18 comunidades, forma núcleos produtivos de cultivo de ostra, artesanato e azeite de dendê para o fortalecimento cultural e econômico da região, com moeda própria e rota turística.

Os vencedores da Escolha do Leitor –tanto em número de votos como em volume de doações– serão anunciados na cerimônia de premiação do Empreendedor Social, em 24 de outubro, no Teatro Porto Seguro, com transmissão pela TV Folha.

Na mesma data, serão conhecidos os três finalistas, um por categoria, indicados por júri de especialistas e personalidades.

A plataforma de votação e doação é resultado de uma parceria da Folha com Doare, Movimento Arredondar e PagBank PagSeguro.

