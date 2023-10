Exposição retrata brasileiros engajados em ações socioambientais

São Paulo (SP)

A exposição "Histórias de quem faz a diferença – Retratos que inspiram o Brasil" chegou a São Paulo, nesta quarta-feira (4) e ficará em exibição até 10 de outubro no Shopping Patio Paulista.

Realizada pela Coca-Cola Brasil em parceira com Coca-Cola FEMSA Brasil, a mostra itinerante conta histórias de brasileiros que promovem ações de impacto ambiental em suas rotinas.

"São pessoas extraordinárias com projetos de economia circular, preservação e acesso à água, empoderamento socioeconômico", explica Silmara Olivio, líder de Assuntos Públicos, Comunicação e Sustentabilidade da Coca-Cola para Brasil e Cone Sul na Coca-Cola América Latina.

A executiva destaca também entre os retratados personagens ligados a programas que visam rastreabilidade da cadeia agrícola e combate à fome.

"Essa exposição é uma dedicatória às mais diversas pessoas que estão conosco nesta jornada diária por um mundo com mais oportunidades e igualitário", diz Silmara.

As fotos e vídeos são assinados pelo fotógrafo Eduardo Colesi, que atua já mais de 20 anos retratando o cotidiano de diferentes povos e culturas ancestrais.

"Tenho certeza de que todos sairão da exposição com um olhar mais leve e cheio esperança, vendo tudo o que o amor e a dedicação são capazes de realizar", diz ele.

Os visitantes poderão conhecer histórias como a de Telines Basílio, 58, que mudou de vida por meio da educação e hoje lidera uma cooperativa de reciclagem que investe na qualificação de catadores.

"Através do meu trabalho eu consigo ser um transformador da vida das pessoas. É muito importante você se sentir útil, valorizado e parte da sociedade", diz Basílio, diretor-presidente da Coopercaps, parceira do Sistema Coca-cola

"Aqui os catadores têm o respeito das grandes marcas e podem dar dignidade para suas famílias e comunidades."

A valorização do trabalho de catadores também levou Cecília Doria, 45, a ter sua história retratada na exposição.

Ela atua como conferente na sustentaPET, uma central de coleta e agregação de plástico PET pós-consumo da Coca-Cola FEMSA Brasil e Coca-Cola Brasil.

"Todo esse material que a gente coleta volta pra Coca-Cola, como na garrafa da água Cristal, que é 100% reciclada. O trabalho dos catadores chega a me emocionar, tenho muito respeito por eles", afirma Cecília.

Além de São Paulo, a exibição itinerante, que iniciou por Brasília e já passou por Fortaleza, será exibida ainda em Curitiba e Rio de Janeiro até o final do ano.

"É muito recompensador ver o resultado das nossas ações nas comunidades em que atuamos. São diversas histórias que se entrelaçam às nossas iniciativas de impacto social", afirma Camila Amaral, VP Jurídica e de Assuntos Corporativos da Coca-Cola FEMSA Brasil

A exposição é gratuita e pode ser visitada até 10 de outubro, de segunda a sábado, do meio-dia às 21h, e no domingo (8), das 13h às 20h, no 3º piso do Shopping Pátio Paulista.



Histórias de quem faz a diferença – Retratos que inspiram o Brasil

Onde: Shopping Paulista – 3º andar – Piso Jardins

Quando: 4 a 10 de outubro

Horário: Segunda-feira a Sábado – 12h00 às 21h00 / Domingo – 13h00 às 20h00

Quanto: Gratuita