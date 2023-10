Marina Lima leva hits para cerimônia do Empreendedor Social 2023

São Paulo

A cerimônia do Prêmio Empreendedor Social anunciará os vencedores desta edição na próxima terça-feira (24), a partir das 19h, no Teatro Porto Seguro, em São Paulo. Apresentado por Bruno Gagliasso e Cris Guterres, o evento terá transmissão ao vivo pela TV Folha, a partir das 20h.

A cantora Marina Lima fará um pocket show para encerrar a noite de reconhecimento aos empreendedores socioambientais.

"Escolhi canções que cabem nesta noite, que falam de desejos para um Brasil mais justo", diz a compositora e instrumentista.

Marina Lima leva hits à cerimônia do Prêmio Empreendedor Social 2023 - Candé Salles

Apoiadora de organizações como Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha e Unicef, Marina se apresenta em homenagem a brasileiros que atuam com educação, habitação, acesso à água e inclusão de mulheres, quilombolas e refugiados.

"Minhas causas são as humanitárias, tanto para nosso país quanto pelo mundo afora. Procuro ajudar todas as organizações internacionais, pois a pobreza e o abandono das pessoas é uma realidade cruel."

Entre as músicas escolhidas para o pocket show estão "À Francesa" e "Fullgás", clássicos de uma carreira artística de mais de 40 anos.

Em 2023, a cantora celebra o relançamento do documentário ‘Uma Garota Chamada Marina’, do cineasta Candé Salles.

Ao longo de dez anos, ele registrou imagens da rotina da artista entre Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Berlim.

"Sempre tive o objetivo de dividir com o público a intimidade, o bom humor e o processo criativo de Marina, porque ninguém tinha registrado isso", conta Salles.

O documentário cobre o período de três discos —Clímax (2011), No Osso (2016) e Noras Famílias (2018)— com vasto material, do processo criativo no estúdio em casa a bastidores de shows.

"Eu filmei com a câmera que tinha na hora: do VHS, passando por câmera sofisticada e até com meu celular", diz o cineasta. "É um filme que fala de amor."

SAMBA E DIVERSIDADE

Outras duas atrações artísticas sobem ao palco do Teatro Porto Seguro para homenagear os finalistas do prêmio deste ano.

Miguelzinho do Cavaco, artista mirim que toca sucessos de samba e pagode, cantará duas músicas com seu cavaquinho.

Miguelzinho do Cavaco é uma das atrações da cerimônia do Empreendedor Social neste ano - Divulgação

Fluminense de Itaperuna, a 320 quilômetros do Rio de Janeiro, o menino de 12 anos, que toca desde os 3, ficou conhecido pelos covers compartilhados por Neymar, Xande de Pilares e Iza nas redes sociais.

"Estou animado de estar ao lado de pessoas que fazem transformação social no Brasil e no mundo", diz ele.

Indra Haretrava, artista travesti brasileira, interpretará Lulu Santos. Coordenadora artística, curadora, cantora e mestre de cerimônias no Love Cabaret, em São Paulo, Indra também apresentará uma das categorias da premiação.

"Quando fui convidada, pensei no quão importante é o passo que temos dado para a construção de uma sociedade equânime e que contempla outras corporeidades", diz ela, que é articuladora cultural em políticas para pessoas trans.

"A sociedade que eu sonho é pautada no afeto e na arte, que não deixa de ser política. Minha presença é política."

Indra Haretrava estará no Prêmio Empreendedor Social 2023 - Divulgação

CO-CRIAÇÃO

Serão três premiados pela escolha do júri, um por categoria —Inovações para o Século 21, Inclusão Social e Produtiva e Soluções que Inspiram— além dos vencedores em número de votos e volume de doações na categoria Escolha do Leitor.

A cerimônia tem direção artística de Erika Brandão, que tem 13 anos de experiência em televisão e é ex-MTV, e produção-executiva de Juliana Borgez, diretora audiovisual e roteirista desde 2007.

A curadoria artística ficou por conta de Jeff Ares, fundador da agência Pedra, além de parcerias com Casa Flora Importadora e Renata Schmulevich, sócia-fundadora da Fit, marca que apoia iniciativas culturais e atua com artesãs indígenas e veste Cris Guterres no evento.

"Nessa cerimônia fundamental para iluminar os verdadeiros heróis do nosso país, levamos o Brasil que queremos ser: unido, inclusivo, diverso, que respeita sua gente, sua cultura e sua ancestralidade", diz Ares.

"Entendemos que só conseguimos ser melhores e continuar aprendendo na medida em que podemos vivenciar, de fato, ideias e pensamentos plurais, que se complementam", afirma Antônio Pereira Carvalhal Neto, diretor da Casa Flora.

O Prêmio Empreendedor Social 2023 tem patrocínio da Gerdau, Ambev Coca-Cola, Instituto Liberta, Vedacit, CNI, Sesi-Senai e VR. Conta também com apoio da Porto e parceria estratégica de Ashoka, ESPM, Fundação Dom Cabral, Pacto Global, Prosas, SBSA Advogados e UOL.