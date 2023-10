Causas de refugiados e dignidade menstrual lideram Escolha do Leitor

São Paulo

A Escolha do Leitor, etapa em que o público elege sua favorita entre as 9 finalistas do Prêmio Empreendedor Social, chega à última semana de votação, com encerramento nesta sexta-feira (20) às 17h.

Na manhã desta segunda-feira (16), Refúgio 343, Sindona e Água Camelo eram os três primeiros colocados em número de votos entre os finalistas.

A startup Herself liderava o volume de doações, seguida por Estante Mágica e Água Camelo.

Finalistas do Prêmio Empreendedor Social 2023 concorrem na Escolha do Leitor até 20 de outubro - Renato Stockler/Folhapress

O público pode votar quantas vezes quiser nas finalistas do concurso deste ano no site folha.com/escolhadoleitor2023.

Também é possível doar para fortalecer empreendedores que atuam com educação, habitação, acesso à água e inclusão de mulheres, quilombolas e refugiados.

Nesta reta final, é esperado que as iniciativas reforcem sua mobilização na Escolha do Leitor. Na expectativa de aumentar o engajamento, a Folha convida personalidades para incentivar o público a votar e doar.

Neste ano, Bruno Gagliasso, Cleo e Djamila Ribeiro são padrinhos das categorias Inovações para o Século 21, Inclusão Social e Produtiva e Soluções que Inspiram, respectivamente. Eles fizeram vídeos de apoio às causas e postaram em suas redes sociais.

Cleo, Djamila Ribeiro e Bruno Gagliasso são embaixadores do Prêmio Empreendedor Social 2023 - Leo Fagherazzi/Netflix/Flavio Teperman

Em sua quarta edição, a Escolha do Leitor conta com parceria de Doare, Movimento Arredondar e PagBank PagSeguro.

"Criamos um processo de doação simplificado que funciona integrado com a votação. Esperamos proporcionar uma experiência extremamente agradável a todos que desejam apoiar financeiramente causas relevantes", diz Felipe Antunes, sócio-diretor da Doare.

A ideia de contribuir com o trabalho das finalistas surgiu em 2020 para mitigar os impactos da pandemia entre os mais vulneráveis.

"Democratizar o acesso a serviços financeiros e de pagamentos no Brasil é a missão do PagBank, com isso, ao apoiar a Escolha do Leitor, um projeto tão relevante e incentivador do empreendedorismo, nos mostra que estamos no caminho certo", afirma Alexandre Magnani, CEO do PagBank.

Escolha do Leitor Vote e, se puder, doe para as iniciativas finalistas

Levando em conta a missão do Movimento Arredondar de ampliar a cultura de doação no país, a diretora-executiva Beatriz Bouskela, destaca a importância de valorizar iniciativas como a Escolha do Leitor.

"Além de promover trabalhos inspiradores que são realizados em prol de causas sociais, também contribui para o envolvimento da sociedade civil em ações filantrópicas", diz ela.

"Acredito muito no poder da união das pessoas, com simples gestos, para fazermos do mundo um lugar mais acolhedor e justo", completa.

Os vencedores da Escolha do Leitor e também os indicados pelo júri na premiação serão anunciados em 24 de outubro, durante a cerimônia de premiação no Teatro Porto Seguro em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Folha.

O Prêmio Empreendedor Social tem patrocínio da Gerdau, Ambev Coca-Cola, Instituto Liberta, Vedacit, CNI, Sesi-Senai e VR. Conta também com apoio da Porto e parceria estratégica de Ashoka, ESPM, Fundação Dom Cabral, Pacto Global, Prosas, SBSA Advogados e UOL.