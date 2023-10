'O lixo mudou a minha vida e pode transformar outras', diz ex-catadora

Salvador (BA)

A cooperativa de material reciclado pagava R$ 30 para Nélia Calhau dos Santos, 40, separar lixo todos os dias. Ao "chegar limpinha e sair toda suja", ela sentia todos os preconceitos enfrentados pelos catadores.

"Às vezes, corria para o banheiro da cooperativa e me dava uma tristeza danada, mas não me abati", diz ela.

Ao participar de reuniões com outros atores da reciclagem, conheceu a Solos, startup que promove a inclusão produtiva de catadores em parceria com cooperativas, poder público e grandes empresas.

A iniciativa que atua a partir de Salvador (BA) é finalista do Prêmio Empreendedor Social na categoria Inclusão Social e Produtiva.

Incluída na cadeia da economia circular, Nélia relata à Folha como agarrou a chance de atuar em um projeto socioambiental para ajudar a comunidade e hoje cuida de dez contêineres em Salvador.

A baiana Nélia Calhau, 40, evoluiu dentro de cooperativa com suporte da Solos, startup que mantém estratégia de lixo zero em eventos como Carnaval - Renato Stockler/Folhapress



"Minha vida deu uma guinada, em 2015, quando tinha uma lojinha de roupa, em Periperi, subúrbio ferroviário, que fica voltado para a Baía de Todos os Santos, em Salvador.

O negócio era tocado por mim e pelo, na época, meu marido, hoje, ex. A coisa não deu certo. Nem no amor nem nos negócios.

A gente se separou. De repente, me vi numa pendenga, sem dinheiro ou perspectiva. Sem saber o que fazer.

Por indicação da minha irmã, fui fazer uma diária na cooperativa de material reciclado que pagava R$ 30.

Comecei direto com a mão na massa. Material sujo, fedorento. Teve momento, confesso, de revirar o meu estômago, de me dar nojo, ânsia de vômito. Ia trabalhar limpinha, cheirosa e voltava para casa toda suja.

Percebi que as pessoas me olhavam torto. Não foi só isso, elas zombaram de mim até. Graças a minha mãe, dona Carmelia, que tristemente partiu no fim do ano passado, não desisti.

Voltamos a morar juntas depois da minha separação. Ela me incentivava. Olhava no fundo dos meus olhos e dizia: ‘Minha filha, não importa o que o povo fale. Vá trabalhar. Ficando em casa, você não tem nada. Nem os R$ 30 do dia que serão úteis amanhã’.

Sem ela, teria desistido, porque a pressão e o preconceito só aumentavam. Tinha vizinho que falava: ‘Quem te viu, quem te vê’. Riam e faziam cara de repulsa. Às vezes, corria para o banheiro da cooperativa e me dava uma tristeza danada, mas não me abati.

Logo, passei a cuidar da parte administrativa. Pagar conta, fazer cursos de reciclagem, liderança. Aprendi a administrar recursos e repassava o que tinha adquirido aos colegas.

Comecei a participar de reuniões com outros atores da reciclagem. Aí, conheci as meninas da Solos, mulheres como eu.

Isso mexeu com a minha cabeça e a vaidade. Fiquei mais arrumadinha, consegui guardar dinheiro e tive outra visão sobre o ato de reciclar.

Nisso, surgiu a chance de atuar em um projeto socioambiental para ajudar a comunidade a mudar hábitos. Dentro de um contêiner, atendia a moradores que ali levavam lixo. Teve mulher que trouxe papel higiênico, usado, para reciclar.

Fui contratada, de carteira assinada. Virei supervisora. Hoje cuido de dez contêineres pela cidade. Lido com 25 pessoas, a maioria mulher.

E imaginar que, quando entrei na Cooperativa dos Agentes Ecológicos do Paraguary, nem eu acreditava em mim.

Hoje, falo: ‘A dona da lojinha virou lixeira, cooperada e agora é supervisora’. Meu sonho é abrir a minha própria cooperativa, só com mulheres.

Melhorei financeiramente, mas o maior legado é o conhecimento, o ciclo de saber. Tive longo processo de aceitação, valorização e, é claro, empoderamento.

Aí, sim, me dei conta de que lixo é luxo. Se ele mudou a minha vida, pode transformar a de outras pessoas."



Conheça os demais finalistas na plataforma Folha Social+. Vote e, se possível, doe para esta iniciativa na Escolha do Leitor até 20 de outubro em folha.com/escolhadoleitor2023.