Prêmio reconhece projetos de combate à fome durante evento gastronômico

São Paulo

Com palestras de grandes chefs, jantares magnos e degustações, o evento gastronômico Mesa SP teve como protagonista de sua cerimônia de abertura não a comida, mas a falta dela.

Fundadora do movimento Pacto contra a Fome, a economista Geyze Diniz trouxe o assunto para a 20ª edição do encontro, que começou nesta quinta-feira (26) no Memorial da América Latina.

Geyze e o produtor musical KondZilla apresentaram dados sobre o cenário alarmante de insegurança alimentar no Brasil, como o de que 33 milhões passam fome, segundo dados de 2022.

Distribuição de alimentos pelo projeto Orgânico Solidário, um dos vencedores do Prêmio Pacto contra a Fome 2023 - Bruno Santos/Folhapress

Os dois também anunciaram os vencedores do 1ª Prêmio Pacto contra a Fome, que reconhece iniciativas de combate emergencial ou estrutural à insegurança alimentar e ao desperdício de alimentos.

A premiação, organizada em parceria com as agências da ONU FAO e Unesco, escolheu seis projetos entre 310 inscritos: Quintais Agroecológicos, do Piauí, Orgânico solidário, de São Paulo, Somos + Vip, de Rondônia, Logística do Bem, do Paraná, Mãos Solidárias, de Pernambuco, e Sumaúma - Cáritas, de Roraima.

Além da relevância de cada projeto, foram considerados critérios como raça e cor na escolha dos vencedores.

Com estratégias que vão do plantio agroecológico no sertão ao transporte de alimentos que seriam desperdiçados para pessoas que não têm o que comer, as iniciativas receberam, cada uma, R$ 100 mil e um troféu criado pelo artista Vik Muniz.

A causa 'Fome de quê? Soluções que inspiram' conta com o apoio da VR e da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais.