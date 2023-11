Brasileira é finalista do prêmio de inovação social da Fundação Schwab

São Paulo (SP)

Carla Crippa, vice-presidente de impacto e relações corporativas da Ambev, está entre os cinco finalistas na categoria intraempreenderores do prêmio de inovação social da Fundação Schwab, uma das entidades ligada ao Fórum Econômico Mundial.

A executiva é a única mulher brasileira entre os indicados do mundo corporativo, cujos vencedores serão anunciados entre os Inovadores Socias do Ano, na reunião anual do fórum em Davos, na Suíça, em janeiro de 2024.

Carla Crippa, executiva da área de ESG da Ambev, é também Conselheira do Pacto Global da ONU - Divulgação

À frente da agenda ESG da fabricante de bebidas, Carla liderou a criação da água AMA, um negócio social que reverte todo o seu lucro a iniciativas de acesso à água potável a quem não tem.

Outro projeto liderado pela brasileira é o Bora, programa de inclusão produtiva da companhia, que tem a meta de impactar 5 milhões de pessoas até 2032, oferecendo capacitação, investimento em micro e pequenos negócios e conexões com atores relevantes.

Conselheira do Pacto Global da ONU, Carla atua também no engajamento de outros executivos e empresas em causas socioambientais.

Ao longo de 25 anos, a Fundação Schwab, parceira da Folha na realização do Prêmio Empreendedor Social no Brasil desde 2005, reúne os principais agentes de inovação social do mundo.

No anúncio oficial em Davos, entre os Inovadores Sociais do Ano estarão representados os destaques entre empreendedores sociais, intraempreendedores do mundo corporativo, da academia e do setor público, além de iniciativas que promovem impacto colaborativo.