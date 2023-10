Bruno Gagliasso e família inspiram livro infantil

São Paulo

Ainda que não seja uma densa biografia, pelo menos um pedaço da história do ator Bruno Gagliasso virou livro na última semana.

O ator recebeu "A Aventura Mágica de Bruno Gagliasso" em seu camarim, minutos antes de subir ao palco do Teatro Porto Seguro, em São Paulo. Naquela noite de 24 de outubro, ele seria um dos mestres de cerimônia do Prêmio Empreendedor Social.

"Você arrasou, foi certeiro", disse Gagliasso a Robson Melo, fundador da Estante Mágica, um dos finalistas do concurso realizado pela Folha em parceria com a Fundação Schwab.

O ator Bruno Gagliasso recebe livro sobre sua história das mãos de Robson Melo, fundador da Estante Mágica - Mathilde Missioneiro/Folhapress

O ator folheou emocionado as páginas com ilustrações de sua família —os filhos Titi, Bless e Zyan, a esposa Giovanna Ewbank e até o pai, Paulo César.

Na trama, a história do "super herói ambiental" que ensina os filhos a cuidar do planeta e defender a natureza.

"Aprendi que não podia ser ator se não vocalizasse valores em que acredito: um mundo justo e um futuro verde. Isso tornou minha carreira mais interessante", diz o artista.

A Estante Mágica, edtech que encoraja estudantes a escrever livros em uma plataforma gratuita, fez um trabalho de pesquisa em sites e redes sociais para contar a história de Gagliasso. O designer Ian Victor criou as ilustrações.

"A história dele é bonita", diz Robson Melo. "Além de grande artista, tem compromisso com o meio ambiente, o antirracismo e olhar voltado para a família e a educação."

"Eu me emocionei, vou ler com as crianças, com muito carinho", disse o ator, que também aceitou o convite da Folha para ser padrinho da categoria Inovação para o Século 21 do Empreendedor Social.

O livro passa a integrar a biblioteca da Estante Mágica, onde estão outros 2,5 milhões de livros escritos por crianças e adolescentes.

"Se o que fazemos de melhor é contar histórias, por que não presentear o Bruno com essa sensação que as crianças experimentam em cada dia de autógrafos?", indaga o livreiro.

Nascido e criado na favela da Rocinha, neto de marceneiro que "fazia estantes para livros que ele não podia ler", segundo ele mesmo, Melo foi o primeiro da sua família a conquistar diploma superior.

Enredo que o levaria, 14 depois, a ter um dos maiores projetos de leitura e escrita da América Latina.

A edtech garante o livro digital gratuito para estudantes de 7.000 escolas parceiras. A monetização se dá pela venda da versão impressa, adquirida pela família ou financiada por crowdfunding, empresas ou secretarias de educação.

"A Estante Mágica existe para que cada criança tenha o direito de contar sua própria história. Estou escrevendo a minha."

E, naquela noite, ela teve um final feliz.

Ao lado de seu personagem principal no palco, Robson Melo foi ovacionado pelo público e pela família, que o assistia da primeira fileira do teatro. A Estante Mágica foi uma das vencedoras do prêmio.

"Acreditem na história de vocês, nas histórias verdadeiras. Cada história conta", disse ele.