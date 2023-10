Campanha dobrará doações para finalistas do Empreendedor Social

São Paulo

Em uma etapa inédita da Escolha do Leitor, plataforma de votação e doação do Prêmio Empreendedor Social, entra no ar nesta segunda-feira (30) uma campanha de matchfunding.

Para cada R$ 1 doado para as finalistas do concurso deste ano, a Ambev vai doar mais R$ 1, com limite total de R$ 50 mil, até 31 de dezembro de 2023.

O público poderá doar para iniciativas que lidam com desafios como acesso à água, moradia para baixa renda, estímulo à leitura e à escrita, inclusão de minorias, suporte a refugiados e inclusão de mulheres.

Finalistas do Prêmio Empreendedor Social 2023 - Renato Stockler/Folhapress

"O empreendedorismo social está fortemente ligado às nossas iniciativas de inclusão produtiva para apoiar o crescimento deste ecossistema", afirma Carlos Pignatari, diretor de Impacto Positivo na Ambev.

"Então apoiar iniciativas como o Prêmio Empreendedor Social e todos os participantes é essencial para construir o nosso sonho de mais razões para brindar", completa.

Lançada em 18 de outubro, em uma parceria da Folha com Doare, Movimento Arredondar e PagBank, a Escolha do Leitor arrecadou R$ 32.555 entre as iniciativas durante um mês no ar.

A Sindona, construtora que opera com mercado de baixa renda, conseguiu 75% das doações e foi a vencedora na categoria de maior volume captado. O valor de R$ 24.415 foi inteiramente transferido para a ONG Cidades Invisíveis.

Em segundo lugar, ficou a startup Herself, com R$ 5.785 direcionados para ações de dignidade menstrual, e em terceiro lugar a edtech Estante Mágica, que arrecadou R$ 893 para projetos de estímulo à leitura e escrita.

Já na preferência do público, a ONG Refúgio 343, que atua com acolhimento de refugiados venezuelanos, venceu pelo número de votos, com 523,6 mil do total de 887,5 mil.

Escolha do Leitor Conheça as iniciativas e faça uma doação

Nesta nova campanha, em parceria com a Ambev, serão consideradas para o matchfunding somente as doações feitas a partir de 30 de outubro.

"A plataforma de doações continuará no ar até 31 de dezembro, e agora com um motivador a mais: o matchfunding. Essa é uma grande oportunidade para fazer o bem apoiando causas relevantes", diz Felipe Antunes, sócio-diretor da Doare.

Para doar, basta acessar folha.com/escolhadoleitor2023, escolher a iniciativa, clicar em "Quero doar" e preencher o formulário.

É possível doar quantas vezes quiser, a partir de R$ 5, via cartão de crédito, Pix, PayPal, PicPay ou Apple Pay. O repasse integral dos valores doados será feito após o término da campanha.

A ideia de apoiar as finalistas nasceu em 2020 para mitigar impactos da pandemia.

"Acredito no poder da união das pessoas, com simples gestos, para fazermos um mundo mais acolhedor e justo", diz Beatriz Bouskela, diretora do Movimento Arredondar.

"Democratizar o acesso a serviços financeiros e de pagamentos no pais é a missão do PagBank. Com isso, apoiar a Escolha do Leitor, um projeto tão relevante e incentivador do empreendedorismo, nos mostra que estamos no caminho certo", afirma Alexandre Magnani, CEO do PagBank.