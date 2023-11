Veja como apoiar causas neste Dia de Doar

São Paulo

A terça-feira que sucede a Black Friday é conhecida como Dia de Doar. Na contramão do consumo que orientou a sexta-feira (24), a data incentiva a generosidade e o apoio a causas. Organizações sociais de todo o país aproveitam a efeméride para fomentar campanhas de doação.

Lançado em 2012 nos Estados Unidos, o movimento Giving Tuesday, em inglês, chegou ao Brasil em 2013 e completa uma década neste ano. Em 2022, o Dia de Doar movimentou R$ 4,7 milhões em doações, segundo balanço da Associação Brasileira de Captadores de Recursos.

"O Dia de Doar impulsiona doações, traz informações e conta histórias de emprego dos recursos aos doadores, o que credibiliza ainda mais essa atitude do doar", diz Lara Rolim, mobilizadora de recursos do Instituto Elos.

Moradores fazem fila para receber sopa distribuída por ONG na ocupação do Jardim Julieta, zona norte de São Paulo - Lalo de Almeida/Folhapress

Uma pesquisa encomendada pelo Idis (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social) mostrou que, durante o ano de 2022, o volume de doações feitas por pessoas físicas a causas sociais e ambientais no país chegou a R$ 12,8 bilhões. Número que representa crescimento de 24,2% em relação a 2020 (R$ 10,3 bilhões).

Entretanto, o Brasil caiu da 18ª para a 89ª posição no ranking global de solidariedade. O World Giving Index de 2023, da Charities Aid Foundation, divulgado neste mês, traz o desempenho da generosidade em 142 países.

"O Brasil tem potencial para dobrar o volume de doações, mas para isso é necessário investir na melhoria do ambiente regulatório à doação e nas políticas públicas promotoras dessa cultura", diz Paula Fabiani, CEO do Idis.

As campanhas do Dia de Doar buscam recursos para enfrentar desafios socioambientais como a fome, a seca na Amazônia, as chuvas no Rio Grande do Sul e a formação de jovens de comunidades vulneráveis, entre outros.

Uma das maneiras de contribuir com iniciativas que oferecem soluções em acesso à água, moradia para baixa renda, inclusão de minorias e suporte a refugiados é via plataforma Escolha do Leitor, idealizada pela Folha em parceria com Doare, Movimento Arredondar e PagBank.

Até 31 de dezembro, as 12 finalistas do Prêmio Empreendedor Social deste ano participam de uma campanha de matchfunding. Para cada R$ 1 doado, a Ambev vai doar mais R$ 1, com limite total de R$ 50 mil, em folha.com/escolhadoleitor2023.

Veja abaixo algumas campanhas que participam do Dia de Doar deste ano.

Ação da Cidadania

A ONG reforça a campanha "Natal sem Fome", que neste ano sinaliza a importância da doação e do voluntariado no combate à fome e privilegia crianças como foco de suas ações neste período. A ONG fundada há 30 anos pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, pretende distribuir 2 mil toneladas de alimentos em todo o país até o Natal.

"As consequências da desnutrição na infância podem causar efeitos irreversíveis no desenvolvimento neurológico e outros problemas de saúde permanentes. Deixar que a fome impeça a realização de sonhos é uma violação da dignidade humana, principalmente em um país tão rico e produtivo como o Brasil", afirma Rodrigo "Kiko" Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.

Doe pelo Pix doe@natalsemfome.org.br e no site www.natalsemfome.org.br

Centro de Educação Popular e Formação Social

Com atuação no sertão da Paraíba, a organização apoia agricultores e jovens por meio de capacitação e tecnologias sociais para convivência com o semiárido, promovendo qualidade de vida no campo. Os recursos doados neste Dia de Doar serão utilizados para o fortalecimento institucional e o desenvolvimento de iniciativas de acesso a água, alimentos saudáveis e capacitação.

Doe pelo Pix 83 999611361 e pelo site cepfs.org.br/campanhas.

Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns

O movimento indígena lidera uma campanha em resposta à seca da região amazônica, que afeta comunidades e aldeias da região do Tapajós. Milhares de pessoas enfrentam dificuldades no acesso à alimentação e água potável.

"É triste ver que os mais atingidos pelas mudanças climáticas são os que não contribuíram para isso e seguem lutando para manter rios e florestas em pé", diz Caetano Scannavino, coordenador do Projeto Saúde & Alegria, que apoia o movimento.

"Ao invés de medidas de bem-viver, como saúde, saneamento e energia, recebem em troca bala, mercúrio, doença de fora e grileiros de terras."

Doe pelo Pix 93 99192-2009

Doare

A fintech que estimula doações online promove um programa de capacitação focado no Dia de Doar para organizações filantrópicas. O Doa Brasil tem uma etapa de pré-aceleração gratuita e aberta para todas as ONGs que se inscreverem. Os participantes selecionados têm acesso a uma plataforma de doações para a execução de suas campanhas de financiamento coletivo.

Participe em www.doabrasil.org.br

G10 Favelas

A organização que reúne líderes e empreendedores sociais de favelas, nascida em Paraisópolis (SP), lança campanha para arrecadar alimentos para a ceia de natal de famílias em situação de fome.

"Pessoas, empresas, igrejas, condomínios e outros podem ser embaixadores da campanha de natal ao oferecer pontos de coleta de alimentos", diz Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas.

Doe pelo Pix 12772787000199 e pelo site www.g10favelas.com.br. Para se tornar embaixador, informe o local de arrecadação no email natal@g10favelas.com.br.

Idis

Como membro do Global Giving Day (Dia de Doar Global), o instituto lança a gincana 'Dia de Doar - Transformando Territórios', que incentiva doações para organizações e institutos comunitários. A equipe do Idis se dividiu em grupos que serão responsáveis por apoiar uma das organizações na captação de recursos durante a próxima semana. Todo o valor doado receberá um match, com valor total de até R$ 50 mil.

Doe em benfeitoria.com/categoria/transformandoterritorios

Instituto Capim Santo

A ONG criada pela chef Morena Leite democratiza a gastronomia ao formar profissionais nas áreas da gastronomia social e sustentável. Também atua em rede com ONGs para mitigar a fome, tendo distribuído mais de 600 mil marmitas.

Doe em www.institutocapimsanto.org.br

Instituto Center Norte

Os shoppings e o pavilhão de eventos que compõem o complexo Cidade Center Norte, em São Paulo, destinarão o valor arrecadado nos estacionamentos—descontados as taxas e os impostos— nesta terça-feira (28) para o Instituto Center Norte. A campanha é uma parceria com a empresa Estapar. Clientes e visitantes do completo também poderão doar para o instituto, que atua com projetos que geram renda na região.

Doe em www.doeinstitutocenternorte.com.br

Instituto Elos

A ONG promove arrecadação para um novo centro comunitário em Santos (SP), que promoverá atividades de cultura e lazer. A meta é mobilizar R$ 60 mil até 31 de dezembro.

"Essa é a possibilidade de uma comunidade ter o único espaço coletivo do território, um centro comunitário acolhedor, confortável, inspirador e bem equipado para a realização de atividades que permitem o desenvolvimento seguro de crianças, jovens, adultos e idosos", diz Natasha Mendes Gabriel, coordenadora de Movimento no Instituto Elos.

Doe em https://campaign.doare.org/campaigns/7db1dd78-e202-47e1-8a8c-526ff52a5f62

Instituto Pró-Saber SP

A organização de Paraisópolis (SP) faz campanha para o projeto Pró Jovens, que capacita jovens como mediadores de leitura e brincadeiras e oportuniza sua contratação em escolas públicas parceiras na comunidade.

Doe em benfeitoria.com/projeto/projovens2024

SOS Mata Atlântica

A ONG que promove políticas públicas para a conservação da Mata Atlântica pede doações para defender o bioma que tem menos de 30% de suas florestas preservadas.

Doe pelo Pix 57.354.540/0001-90 e pelo site www.sosma.org.br/doacao

SOS Pantanal

A ONG busca doações para a proteção e reconstrução do Pantanal por meio do programa Brigadas Pantaneiras. O projeto previne e responde a focos de incêndio, tendo reduzido em 76% a área queimada no perímetro das brigadas, que equivale a 5% do bioma, em 2022.

Doe pelo Pix contato@sospantanal.org.br e pelo site www.sospantanal.org.br/apoie

SP Invisível

Entre os meses de novembro e dezembro, a ONG oferece ceias de Natal para pessoas em situação de rua, com a expectativa de entregar mais de 10 mil refeições e atender 5.000 pessoas. Em sua oitava edição, o Natal Invisível conta com uma turma de voluntários para espalhar alegria e esperança pelas ruas da capital paulista.

Doe em www.spinvisivel.colabore.org/natal/single_step

UniãoBR

O movimento voluntário atua de maneira emergencial em locais como o Rio Grande do Sul, afetado pelas chuvas, na Amazônia, que sofre com a seca, e no Pantanal, que enfrenta queimadas. No Sul, o hub tem parceria com o governo estadual para reformar 11 escolas, além de fornecer casas mobiliadas e com eletrodomésticos para famílias desabrigadas.

Doe pelo Pix 41358903000126 ou pelo site www.movimentouniaobr.com.br