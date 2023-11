Ambev apresenta resultados de estratégia ESG em evento anual

São Paulo

A fabricante de bebidas Ambev apresentou nesta quinta-feira (23) os resultados de seus esforços voltados à sustentabilidade e governança.

Em seu evento anual, o Sustainability Update, a empresa destacou o que fez neste ano para atingir sua meta de zerar as emissões de carbono até 2040.

"Nossa evolução cultural e compromisso diário com toda nossa cadeia nos fizeram avançar nas frentes relacionadas à sustentabilidade e vão continuar guiando nosso caminho para os próximos 25 anos", disse Carla Crippa, vice-presidente de impacto e relações corporativas da Ambev.

Ambev retomou resultados alcançados em ESG com destaque para sustentabilidade e sua meta de zerar emissões de carbono até 2040 - Divulgação

Sobre os resultados de impacto social, a companhia destacou a consolidação do Bora, programa de inclusão produtiva criado com a meta de beneficiar 5 milhões de pessoas até 2032.

No último ano, aproximadamente 51 mil foram impactadas pelo projeto, e em 2023 já soma mais 150 mil pessoas incluídas produtivamente. A iniciativa agrega pequenos e microempresários, além de trabalhadores com carteira de trabalho assinada.

a AmBev também tem focado em sua meta netzero, ambição de anular suas emissões de carbono em toda a cadeia produtiva até 2040.

Hoje, 70% dessas emissões estão associadas a fornecedores. Ciente do desafio, a companhia reuniu 200 deles e os convidou a assinar o Compromisso de Ação Climática, uma iniciativa para envolver sua cadeia de valor em ações que protejam o meio-ambiente.

Atualmente 98% da eletricidade consumida na empresa é obtida com fontes renováveis –principalmente energia solar e eólica. Além disso, 13 de suas instalações já são neutras em carbono.

Entre os resultados, está a mensuração da qualidade e disponibilidade da água em bacias hidrográficas possivelmente impactadas para chegar a eficiência hídrica reconhecida como cervejaria global.

Ainda sobre os esforços para redução das emissões em sua cadeia logística, a companhia passou a usar 655 veículos elétricos internos, a maioria empilhadeiras.

A estratégia foi endossada com a intensificação do uso de modais menos poluentes, como trens e navios. No transporte sobre rodas, o foco passou a ser o abastecimento com combustíveis verdes.

Os esforços em sustentabilidade renderam à Ambev a aprovação junto a Science-based Targets Initiative. A Instituição reconhece empresas com compromisso efetivo de redução de emissões de carbono de escopo 3 --aquelas provenientes da cadeia de valor da empresa.

A Ambev afirma ser a primeira empresa de cervejas chancelada na América Latina.

O investimento em eficiência de embalagens resultou em 83% do portfólio de embalagens da líder de bebidas ser de recipientes retornáveis ou em grande parte reciclada.

No evento, dois temas receberam atenção especial: a tecnologia e o meio ambiente. A empresa reconheceu o impacto da era digital, sobretudo quanto à cibersegurança e o relacionamento com clientes e afirmou já estar de olho nas metas do próximo ano.

"Fazer um futuro melhor é coisa do presente, é fazer o certo todos os dias", completou Carla Crippa.