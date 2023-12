Campanha dobra doações para combate à fome

São Paulo

A campanha "Natal sem Fome", da Ação da Cidadania, ganha incentivo em dezembro com a Coca-Cola, que vai dobrar as doações feitas no aplicativo do iFood e no site da ONG. Entre 4 e 25 de dezembro, é possível contribuir com a organização fundada por Herbert de Souza, o Betinho, que combate a fome há 30 anos no país.

Na aplicativo, os consumidores podem contribuir de duas maneiras —na finalização do pedido, escolhendo valores sugeridos, ou diretamente na área de doações, desvinculada a qualquer compra.

Campanha 'Natal sem Fome' ganha reforço com Coca-Cola, que dobra doações feitas na plataforma do iFood e no site da ONG - Divulgação

Renovada por mais um ano, a ação de matchfunding espera ter como resultado a doação de 4 milhões de refeições neste ano, impactando aproximadamente 80 mil famílias.

"A solidariedade deve existir durante todo ano, mas sabemos o quanto as pessoas são tocadas por esse sentimento no Natal", diz Katielle Haffner, head de Relações Corporativas e ESG da Coca-Cola Brasil. "E estamos felizes de ter o iFood mais um ano como aliado nesta ação natalina, fomentando a cultura de doação no Brasil."

Além do matchfunding, o Sistema Coca-Cola Brasil, composto por sete fabricantes, vai doar alimentos e bebidas a populações vulneráveis, em parceria com a Ação da Cidadania. Nos últimos dois anos, a "Caravana Social" doou mais de 13 milhões de refeições, alcançando 260 mil famílias.

"Em cada casa que o alimento chega, uma família ganha mais um motivo para sorrir e continuar", diz Rodrigo "Kiko" Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.

"Gostaria que essa mensagem chegasse ao maior número de pessoas possível, para que nossas doações aumentem, porque o número de pessoas com fome aumentou", reforça ele.

Dados da Rede Penssan mostram que há 33 milhões de brasileiros que passam fome no país e mais da metade da população com algum grau de insegurança alimentar.

Em 2022, a campanha "Natal sem Fome" arrecadou 1.850 toneladas de alimentos e distribuiu 9,2 milhões de pratos de comida. A meta para este ano são 10 milhões de pratos de comida.