Entidades se unem para revitalizar escolas no Rio de Janeiro

São Paulo (SP)

Três escolas municipais do Rio de Janeiro tiveram seus espaços revitalizados em uma iniciativa do Instituto Cyrela e do Instituto Phi junto à prefeitura local. Mais de 1.200 estudantes foram impactados pelas ações, que vão da revitalização estrutural à doação de projetores e notebooks.

As reformas fazem parte do "Vizinhança do Saber", projeto do braço social da incorporadora Cyrela que apoia a melhoria da educação desde 2020.

Na zona norte da cidade, a escola municipal Hélio Smidt foi beneficiada com a revitalização do seu Ginásio Educacional Tecnológico (GET), laboratório onde 240 alunos do ensino fundamental realizam projetos interdisciplinares. O local recebeu 20 computadores, além de outros equipamentos de informática e mobiliário.

"A gente percebeu uma carência por espaços de qualidade nas escolas e essa falta impactava no desenvolvimento dos alunos", diz Débora Galvão, gerente do Instituto Cyrela.

"Vai muito além de reformas, tem que ser um espaço útil, não basta só ser bonito para tirar foto", emenda a representante ao garantir que as intervenções são pensadas junto a cada instituição.

Outras duas intervenções foram realizadas em colégios da zona oeste do Rio de Janeiro. A primeira na escola municipal Euclides da Cunha, onde um parquinho e uma minibiblioteca revitalizados irão beneficiar 400 alunos. O local também recebeu seis notebooks e oito projetores.

A fundadora e diretora-executiva do Instituto Phi, Luiza Serpa, conta o que mudou. "A sala de leitura não tinha atrativo nenhum e, quando você traz um olhar individualizado, consegue uma grande transformação. Traz vida à escola".

Já na escola municipal Giuseppe Melchiori, mais de 570 estudantes poderão usufruir de uma sala de leitura renovada com equipamentos multimídia e mais seis notebooks e três projetores.

Ao entregar cada obra, as entidades responsáveis destacam o retorno da comunidade escolar. "Podemos usar mesmo ou vocês vão desmontar depois?", ouviu Débora de um dos alunos.

Os educadores endossam o impacto positivo ao afirmar que os espaços passam a se parecer com os de instituições particulares. "O professor se sente motivado de trabalhar naquele ambiente", diz Luiza Serpa.

A ação do Instituto Cyrela e do Instituto Phi ocorre dentro do projeto "Abrace uma Escola", da Prefeitura do Rio de Janeiro. A ideia é permitir que organizações diversas beneficiem ambientes educacionais do município com doações e serviços.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação do Rio informou que o apoio de parceiros amplia recursos e oportunidades na criação de espaços de aprendizagem criativa.