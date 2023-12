Veja como participar de campanhas de Natal neste ano

São Paulo

A poucos dias do Natal, ainda dá tempo de apoiar organizações que oferecem um final de ano mais digno a populações vulneráveis.

Associações sociais de todo o país mantêm campanhas que vão do combate à fome no sertão da Paraíba, em favelas e comunidades rurais ao amigo secreto que realiza sonhos de pessoas cegas ou de baixa visão.

Uma pesquisa encomendada pelo Idis (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social) mostrou que, durante o ano de 2022, o volume de doações feitas por pessoas físicas a causas sociais e ambientais no país chegou a R$ 12,8 bilhões. Número que representa crescimento de 24,2% em relação a 2020 (R$ 10,3 bilhões).

Líder da Cepfs, ONG que atua no semiárido da Paraíba, com alimentos de agricultores da região - Renalle Benício/Divulgação

Entretanto, o Brasil caiu da 18ª para a 89ª posição no ranking global de solidariedade. O World Giving Index de 2023, da Charities Aid Foundation, divulgado neste mês, traz o desempenho da generosidade em 142 países.

Veja abaixo como participar das campanhas neste final de ano.

Ação da Cidadania

A ONG reforça a campanha "Natal sem Fome", que neste ano sinaliza a importância da doação e do voluntariado no combate à fome e privilegia crianças como foco de suas ações neste período. A ONG fundada há 30 anos pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, já está distribuindo 2 mil toneladas de alimentos em todo o país. Lares onde residem crianças menores de dez anos serão prioridade nas entregas dos kits.

"Apesar de 2023 ter sido um ano difícil, que começou com a notícia da morte de centenas de indígenas na Região Norte, a Ação da Cidadania completa três décadas com uma grande rede de solidariedade em todo o Brasil", diz Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania e filho de Betinho.

"Que no próximo ano a gente consiga vencer a fome do prato vazio e passe a cuidar de outras fomes, como a fome de cultura e de inclusão."

Site www.natalsemfome.org.br

Pix doe@natalsemfome.org.br

Aldeias Infantis SOS

A organização busca doações para crianças e adolescentes beneficiados em 12 estados brasileiros. Com apenas um clique, é possível doar via Mercado Pago. Quem doar acima de R$ 100 pode solicitar um calendário exclusivo da Aldeias Infantis SOS para 2024.

Site https://www.aldeiasinfantis.org.br/engaje-se/noticias/recentes/voce-presente-2023

Apae e Shopping Granja Vianna + Associação Anjo Gabriel e Shopping Metrô Tucuruvi

O shopping localizado na Granja Viana traz uma Árvore Solidária, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cotia (Apae), com pedidos de crianças e jovens que vivem em situação de vulnerabilidade. Mesma ação promovida pelo Shopping Metrô Tucuruvi, que beneficia crianças e jovens assistidos pela associação Anjo Gabriel. As campanhas seguem até dia 22 de dezembro.

Casa do Zezinho

A organização sem fins lucrativos do Capão Redondo (SP) está com a campanha "Qual o seu presente para o mundo neste Natal?" para apoiar todas as crianças e adolescentes entre 6 e 21 anos matriculados na entidade.

Pix pix@casadozezinho.org.br

Central Única das Favelas - Cufa

A organização arrecada alimentos e brinquedos para famílias de 5.000 favelas de todo o país. A expectativa é de mobilizar, junto a empresas e à sociedade civil, 25 mil toneladas de alimentos, que serão entregues por um Papai Noel. É possível fazer doações no site da Cufa, via Pix ou em pontos de coleta espalhados pelo país.

Em uma parceria com a Lello, administradora de condomínios, a Cufa arrecadou R$ 50 mil, que foram transformados em 5.000 brinquedos distribuídos nas favelas de Brasilândia, Jardim da Conquista, Grajaú e Paraisópolis, em São Paulo.

"Em um momento tão especial como o Natal, a Cufa renova seu compromisso com a solidariedade e a empatia, valores que sempre estiveram no cerne de nossa missão. Este é o momento de unirmos forças para tornar o Natal de todos mais luminoso" diz Kalyne Lima, presidente da Cufa Nacional.

Site https://cufa.org.br/doar

Pix 02.732.339/0001-08

Centro de Educação Popular e Formação Social - Cepfs

A organização atua com cisternas, hortas, infraestrutura para criação animal e cestas básicas para melhorar a qualidade de vida de famílias do sertão da Paraíba. Neste final de ano, o Cepfs promove a campanha ‘Alimentos para Agricultores e Agricultoras que Têm Fome’

Pix cepfsjd@bol.com.br ou 83999611361

Site https://cepfs.org.br/campanhas

Doutores da Alegria

A campanha "Celebre o Natal onde estiver" apoia a manutenção do trabalho da associação, que em dezembro leva espetáculos e cortejos natalinos com palhaços profissionais de maneira gratuita para hospitais públicos de São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro. Somente em 2022, mais de 210 mil pessoas foram impactadas pelas ações da Doutores da Alegria, que durante este período empregou mais de 250 trabalhadores. Também é possível doar o imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas sem pagar nenhum valor adicional.



Site https://doar.doutoresdaalegria.org.br/ajude

#FaçaumBemIncrível

A iniciativa que combate perdas de alimentos dentro da porteira apoia agricultores de pequena escala e mulheres rurais. Hortaliças, frutas e legumes são enviados para ONGs, favelas, cozinhas solidárias e os chamados desertos nutricionais.

Site http://www.facaumbemincrivel.com

Pix 11 9 91212 5534

Feira Preta e Mercado Livre

Durante o mês de dezembro, os produtos da Feira Preta estarão em destaque na plataforma do Mercado Livre, ampliando a visibilidade de afroempreendedores. Participam da ação mais de 70 marcas, curadas pela Feira Preta, que oferecem descontos de até 25% em produtos de moda, beleza e decoração.

Site https://www.mercadolivre.com.br

Fundação Dorina Nowill para Cegos

A campanha "Adote um Áudio" substitui textos por áudios e permite realizar sonhos de pessoas cegas e com baixa visão. Os pedidos de Natal dos beneficiados pela fundação podem ser adotados no site, que neste ano traz ainda um amigo secreto. Basta ouvir os áudios, escolher o que mais se identifica e clicar em "adotar". Automaticamente, o link é direcionado, via PayPal, para o check out e pagamento de um valor correspondente ao presente solicitado. Uma vez adotados todos os áudios, será realizada uma celebração, na sede da Fundação Dorina para a troca dos presentes.

"Com a iniciativa 'Adote um Áudio', a Fundação convida todos a participar não apenas de uma brincadeira de amigo secreto, mas de uma experiência inclusiva e acessível, em que as descrições vão além da visão e se transformam em emoções", afirma Alexandre Munck, superintendente executivo da Fundação Dorina Nowill para Cegos.

Site www.adoteumaudio.com.br

Gastromotiva

A organização combate a fome por meio de cozinhas sociais em comunidades que oferecem refeições gratuitas para pessoas em vulnerabilidade social. Em 2023, a campanha ‘Natal que Transforma’ pretende distribuir 20 mil refeições nutritivas e saborosas nas regiões atendidas pela Gastromotiva. A cada R$ 10 doados, uma refeição é doada.

Site https://gastromotiva.colabore.org/natalquetransforma

Pix gastromotiva@gastromotiva.org

G10 Favelas

A entidade que atua em Paraisópolis (SP) e em outras grandes comunidades promove campanha de arrecadação de alimentos e brinquedos. É possível doar pelo site, via Pix e pessoalmente na sede do G10 Favelas.

Site https://g10favelas.com.br Pix 12772787000199

Na Rua Itamotinga, 100, em Paraisópolis - SP (próximo à Avenida Hebe Camargo)

Laramara - Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual

A entidade que promove o desenvolvimento integral de pessoas com deficiência visual busca doações para presentear 180 crianças com kit de Natal. Os kits contemplam brinquedo inclusivo (bola de futebol com guizo), roupas, itens de higiene, bombons e panetone.

Site laramara.doareacao.com.br/laramaraanjonoel

Legião da Boa Vontade (LBV)

A entidade arrecada alimentos para compor as 50 mil cestas que serão entregues a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social em 200 municípios brasileiros. É possível participar por meio das mais de 80 unidades de atendimento da LBV espalhadas pelo país.

Pix pix@lbv.org.br

Site https://lbv.org.br

Rotary Club Alto da Lapa e Tietê Plaza

O shopping promove uma campanha para arrecadar brinquedos, roupas, calçados e acessórios que serão entregues para mais de 350 crianças e jovens de instituições da região. Uma árvore foi montada no 1º piso do empreendimento, onde o público confere em cada bolinha a idade e o tamanho de quem deseja contribuir. Os itens podem ser entregues até 22 de dezembro, das 14h às 21h30, para a equipe de voluntários do Rotary Club Alto da Lapa, parceiro da ação.

Shopee Doações

A Shopee oferece uma plataforma de forma gratuita para que ONGs recebam doações. Neste Natal, o app disponibilizou a página especial com 1.000 cartas escritas por crianças de 0 a 16 anos, onde foi possível "apadrinhar" uma delas, realizando a compra do presente direto no app. A entrega dos presentes para as crianças será feita com apoio do Projeto Orsi.

Site https://shopee.com.br/m/shopee-doacoes

União Brasileiro Israelita do Bem Estar Social - Unibes e Shopping D

O estabelecimento comercial arrecada roupas em bom estado, produtos de higiene pessoal, brinquedos e calçados que serão destinados ao público atendido pela Unibes. Para contribuir, basta entregar os itens no SAC, 2º piso, até as 16h do dia 31 de dezembro.

Vakinha e naPorta

A plataforma de doações online promove campanha de Natal em parceria com naPorta, logitech de impacto que realiza entrega em comunidades. A proposta é arrecadar mais de 300 cestas para moradores da Favela Cidade de Deus, em Ferraz de Vasconcelos (SP).

Site https://vakinha.org.br/natal