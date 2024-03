Projeto social antecipa meta e leva água potável a 1 milhão de brasileiros

Primeiro produto social da Ambev, a AMA alcançou um ano antes do previsto a meta de levar água potável a um milhão de pessoas no semiárido brasileiro e em outros locais necessitados. O projeto é bancado, desde 2017, pela comercialização da água mineral da empresa, cujos 100% dos lucros são investidos na causa.

Em colaboração com parceiros como Fundação Avina, Deep e a startup Água Camelo, a iniciativa busca identificar soluções de infraestrutura necessárias para a distribuição de água potável em diferentes cidades do país, como poços profundos, bolsas-filtro, bebedouros públicos e canalização.

"Traçamos metas ambiciosas para nossa trajetória em ESG, e a Água AMA foi uma delas", afirma Carla Crippa, vice-presidente de impacto e relações corporativas da Ambev e idealizadora do projeto. "Somamos esforços com outros agentes do ecossistema para ampliar nosso efeito de rede e impacto e também acelerar uma pauta urgente na sociedade".

AMA leva água potável a comunidades no semiárido brasileiro, periferias no Sudeste e comunidades indígenas no Acre - Divulgação

Até o momento, AMA já apoiou 130 projetos e arrecadou mais de R$ 10 milhões, beneficiando número de pessoas equivalente a cerca de 12 estádios do Maracanã lotados.

A ideia de criar o primeiro produto social da Ambev surgiu em 2016, quando a área de sustentabilidade da companhia buscava novo projeto para expandir seus programas de preservação.

Ao lado da Yunus Negócios Sociais, a marca colocou no mercado uma água mineral que tivesse a totalidade dos lucros de vendas investidos na ampliação do acesso à água potável no Brasil.

Com essa premissa e planejando beneficiar 1 milhão de pessoas até 2025 —o que foi alcançado com um ano de antecedência—, a água AMA chegou às prateleiras em 2017. No ano seguinte, a Ambev iniciou sua trajetória de parcerias com projetos voltados para o Nordeste. A região é uma das mais prejudicadas pela escassez hídrica no Brasil.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 9,6 milhões de casas brasileiras ainda não estão ligadas à rede de água tratada. A cada 100 dessas moradias, 50 estão no Nordeste.

Em 2019, AMA trouxe sua água na versão em lata, com composição mais sustentável. Já no ano de 2020, além da preocupação de abastecer cidades que sofriam com a falta de acesso à água potável, a marca promoveu doações de água para localidades e hospitais necessitados durante a pandemia de Covid-19.

Nos anos seguintes, ampliou parcerias e atuações em mais territórios, passando a atender a periferias de grandes cidades no Sudeste e a comunidades indígenas no Acre.

Mais recentemente, no Carnaval de 2024, Água AMA esteve presente na folia em São Paulo, incentivando o consumo responsável e a sustentabilidade, além de contribuir com o meio ambiente e o ecossistema de catadores e ambulantes.