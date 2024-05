Campanha deve captar mais de R$ 2 mi para negócios de impacto

São Paulo (SP)

A Trê Investindo com Causa, empresa que desenvolve programas de financiamento para negócios sociais, lança a campanha 1% para Impacto. A iniciativa tem por objetivo conscientizar investidores da importância de emprestar 1% de seus recursos diretamente a empresas focadas na solução de problemas socioambientais.

"A ideia é possibilitar que pessoas depositem seu dinheiro em causas nas quais acreditam, adotando uma atitude proativa em relação às mudanças que querem ver acontecendo no mundo", explica Sergio Resende, diretor de novos projetos e cofundador da Trê.

Seis negócios participam da atual rodada de investimentos, que deve captar R$ 2,7 milhões: Estante Mágica, negócio social de educação infantil; Donamaid, startup com foco em empregabilidade feminina; Ecomunica, empresa de comunicação e marketing para impacto; Appana, consultoria de impacto positivo; Cause, consultoria ESG; Herself, marca focada no empoderamento feminino e finalista do Prêmio Empreendedor Social 2023 na categoria Inclusão Social e Produtiva.

Estante Mágica, um dos negócios que participam da campanha 1% pelo Impacto, ajuda estudantes a produzirem os próprios livros - Divulgação

Investidores podem escolher as empresas que financiarão. "Não se trata de doação. Os negócios solicitam pedidos de crédito e, posteriormente, devolvem o dinheiro com juros e correção aos investidores", diz Resende. Toda a operação é regulada pelo Banco Central.

Os pedidos variam de R$ 200 mil a R$ 1,6 milhão. Até o final do ano, a Trê espera ultrapassar 30 milhões captados via empréstimo coletivo por meio de mil investidores.

Empresas selecionadas para receber o financiamento precisam apresentar faturamento anual a partir de R$ 1.000.000, adotar modelo de negócio focado na geração de impacto socioambiental e ter CNPJ com no mínimo dois anos de existência.

O processo de seleção da Trê envolve duas etapas: raio-X de capital e selo Trê. Na primeira delas, verifica-se a saúde financeira do negócio e a capacidade de pagamento. Na segunda, identificam-se as causas em que os solicitantes atuam. Soma-se a isso o monitoramento do desenvolvimento dessas empresas.

Para ser investidor, é preciso ter mais de 18 anos, fazer cadastro na plataforma de empréstimo coletivo da Trê e escolher negócios que deseja apoiar com aportes a partir de R$ 10,00. Atualmente, a Trê conta com mais de 800 investidores, entre pessoas físicas e empresas.

Um dos negócios que participam dessa rodada é a Estante Mágica, plataforma educacional que estimula a publicação de livros escritos por alunos da educação infantil e fundamental. Robson Melo, fundador da edtech e que venceu com ela o Prêmio Empreendedor Social de 2023 na categoria Inovação para o Século 21, explica que a obtenção de crédito é desafio para grande parte dos negócios sociais: "Hoje, temos muitos negócios sociais que estão alcançando um tamanho significativo e demandando um crédito maior para conseguir alcançar fluxo de caixa e investir em crescimento".

Além de fortalecer o fluxo de caixa, a Estante Mágica planeja empregar os recursos receberá na expansão de sua operação. "Queremos chegar em mais escolas públicas, tanto no Brasil e quanto fora dele. No México, por exemplo, temos observado um volume grande de escolas interessadas em aplicar a Estante Mágica", conta Melo.

A lógica campanha em questão se assemelha à de outras iniciativas pelo mundo. É o caso do Pledge 1%, movimento global que incentiva pessoas e empresas a doarem 1% de seus lucros, faturamento, herança ou outro tipo de patrimônio para causas diversas.

"Sabemos que empreender no Brasil implica uma complexidade gigante. Mas empreender com impacto social e ambiental é um desafio ainda maior. Poder estar do lado dessas pessoas, apoiando-as, para que elas tenham o recurso para alavancar seu negócio, faz uma diferença enorme", afirma Resende.