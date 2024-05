ONG lança campanha para aumentar participação política de jovens no Brasil

São Paulo (SP)

Com o lema "política não é bicho de sete cabeças", a nova campanha da Politize! quer levar mais jovens às urnas nas eleições municipais de outubro. A ONG promoverá ações de forma presencial e virtual, como oficinas, divulgação de materiais didáticos nas redes sociais e mutirões de atendimento a eleitores.

A meta da entidade é alcançar 12 milhões de pessoas, somando as duas modalidades de atuação. Ocorrerão, ainda, formações para professores e alunos do ensino médio da rede pública.

Atualmente, a ONG fornece materiais didáticos a escolas por meio de acordos de cooperação com secretarias estaduais de educação.

Ação Geral com Título realizada por voluntários da Politize! em 2022 ajudou eleitores a tirar e regularizar o documento - Divulgação/Politize

"Queremos quebrar o estigma de que política é difícil e mostrar que todas as pessoas podem participar dos processos de tomada de decisão de seus municípios", afirma Luiza Luiza Wosgrau, gestora de comunicação da instituição.

A campanha é uma tentativa de reduzir a abstenção eleitoral no país. Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mais de 32 milhões de eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições presidenciais de 2022. O nível de abstenção, de 20,9%, foi o maior desde 1998, quando 21,5% dos eleitores deixaram de votar.

Durante as ações presenciais, embaixadores da Politize! —jovens lideranças formadas pela entidade para influenciar políticas públicas e disseminar a educação política no país— promoverão formações com a temática eleitoral.

"Vamos distribuir panfletos nas ruas e montar barraquinhas para educar as pessoas e ajudá-las a encontrar o candidato ideal para elas de forma consciente e informada", explica Wosgrau.

A estratégia de comunicação na internet, voltada para um público predominantemente jovem, une política e cultura popular. Personagens do folclore brasileiro, como curupira e saci-pererê, figuram na página oficial da campanha e são personagens de histórias em quadrinhos publicadas no perfil no Instagram da ONG, que reúne mais de 160 milhões de seguidores.

"A partir dos personagens folclóricos, vamos falar sobre temas importantes para se considerar na hora de buscar candidatos. Por exemplo, meio ambiente, saúde e polarização política. Traremos esses e outros debates de forma didática, leve e divertida, justamente para incentivar a participação desses jovens", conta Wosgrau.

No ano passado, a entidade desenvolveu iniciativa semelhante, com a campanha "Olhe. Vote. Mude", quando foram realizadas mais de 140 ações presenciais em diferentes municípios brasileiros, juntamente com a divulgação de conteúdos digitais.

A Politize! foi fundada em 2015 com a missão de combater o despreparo para o exercício da democracia no país. A ideia por trás do projeto surgiu em 2013, com a onda de manifestações das Jornadas de Junho.

Vencedora do Prêmio Empreendedor Social realizado pela Folha e pela Fundação Schwab, a ONG de educação política levou o Troféu Escolha do Leitor, com 26% dos votos do público, em 2022.

"Queremos formar lideranças cidadãs, pessoas capazes de resolver problemas públicos dentro de seu território, município ou realidade", afirma a gestora de comunicação da instituição.

Hoje, a organização conta com 215 embaixadores ativos e núcleos de voluntariado espalhados por 81 municípios brasileiros. Além disso, quase 3 mil pessoas já foram formadas pelo programa de embaixadores.