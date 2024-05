Entenda o que é a mata atlântica, bioma onde vivem 7 de cada 10 brasileiros

São Paulo (SP)

Considerada patrimônio nacional desde 1988, a mata atlântica é uma das florestas tropicais mais biodiversas e ameaçadas do mundo. O bioma, presente em 17 estados brasileiros, cumpre funções ecológicas importantes, como abastecimento de água e regulação do clima.

A seguir, saiba mais sobre a floresta que é lar de sete em cada dez brasileiros.

Parque Legado das Águas, em Tapiraí (SP), é considerado o empreendimento âncora do distrito turístico ecológico Portal da Mata Atlântica - Luciano Candisani/Divulgação/Legado das Águas

O que é a mata atlântica?

A mata atlântica é um dos seis biomas do Brasil, juntamente com amazônia, caatinga, cerrado, pampa e pantanal. Ela abrange 15% do território do país e é classificada como floresta tropical, tendo como características vegetação densa, alta biodiversidade, elevada temperaturas e alta taxa de precipitação ao longo do ano.

Atividades e serviços essenciais, como abastecimento de água, agricultura, pesca, geração de energia elétrica e turismo dependem desse bioma, que originalmente ocupava mais de 1,3 milhão de quilômetros quadrados.

Hoje, restam apenas 24% da floresta original, dos quais somente 12,4% são florestas maduras e bem preservadas, de acordo com dados da Fundação SOS Mata Atlântica.

Além disso, a mata atlântica concentra uma rede de bacias hidrográficas formadas por grandes rios, como Paraná, Tietê, São Francisco e Doce.

Onde o bioma está localizado?

A mata atlântica estende-se por todo o litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Ela está presente nos estados: Alagoas; Bahia; Ceará; Espírito Santo; Goiás; Mato Grosso do Sul; Minas Gerais; Paraíba; Paraná; Pernambuco; Piauí; Rio de Janeiro; Rio Grande do Norte; Rio Grande do Sul; Santa Catarina; São Paulo; Sergipe.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 72% dos brasileiros vivem em territórios de predomínio deste bioma, incluindo em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Florianópolis.

Porém, a floresta não é exclusiva do Brasil, apesar de o país abrigar 92% de seu território. De acordo com a rede MapBiomas, 86 mil quilômetros quadrados da mata atlântica (6% de seu total) estão no Paraguai e aproximadamente 27 mil quilômetros quadrados, na Argentina (2%).

Como é a flora da mata atlântica?

A flora da mata atlântica é diversa, com formações vegetais que vão desde floresta tropical pluvial e matas de araucárias até manguezais, restingas e brejos. Algumas das árvores encontradas no bioma são pau-brasil, jaracatiá, jatobá e juçara.

Como é a fauna da mata atlântica?

A floresta abriga 850 espécies de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e 350 de peixes, estima o Ministério do Meio Ambiente. Tucano-de-bico-preto, rã-cachoeira, cágado-da-serra, mico-leão-dourado e piaba são exemplos. A mata atlântica também é a casa de papagaios, onça-pintada, onça-parda, gato-do-mato, anta, corujas e gaviões.

Quantas espécies estão em ameaça de extinção?

Uma pesquisa do IBGE que avaliou 11.800 espécies da mata atlântica concluiu que 24,1% delas estavam ameaçadas de extinção em 2022, entre fauna e flora. O percentual equivale a 2.845 espécies em risco.

Dentre as espécies vegetais estão pau-brasil, lélia e palmito-juçara. Alguns dos animais ameaçados são lobo-guará, tartaruga-de-pente, boto-cinza e rãzinha-de-barriga-colorida.

Um estudo mais recente, publicado na revista Science em janeiro deste ano, revelou que pelo menos 80% das 2.000 espécies de árvores endêmicas (exclusivas) da mata atlântica estão em risco de extinção. Além disso, é possível que 13 já estejam extintas.

Se considerado o número total de espécies de árvores, incluindo aquelas que não são restritas ao bioma, observa-se que 65% estão com suas populações ameaçadas.

Por que a mata atlântica é o bioma mais ameaçado do Brasil?

Primeiro bioma a ser explorado durante a colonização portuguesa, a mata atlântica passou por sucessivos ciclos econômicos —como o do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro e do café— no decorrer dos séculos.

Mais de 70% das áreas de floresta tropical nativa foram desmatadas em razão dessas atividades e da ocupação urbana, conforme estatísticas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Desmatamento, exploração predatória de recursos naturais e expansão urbana desordenada seguem contribuindo para a devastação da floresta.

Quando é o Dia Nacional da Mata Atlântica e por que se escolheu essa data?

Em 27 de maio, comemora-se o Dia Nacional da Mata Atlântica. A data é uma homenagem à carta de São Vicente, escrita em 1560 por Padre Anchieta. No texto, o clérigo descreve a beleza natural e a biodiversidade da mata atlântica.

"Todo o Brasil é um jardim em frescura e bosque e não se vê em todo ano árvore nem erva seca. Os arvoredos se vão às nuvens de admirável altura e grossura e variedade de espécies", escreveu o padre jesuíta.

Hoje, a data serve para conscientizar sobre conservação, recuperação e uso sustentável do bioma.

