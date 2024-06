Empreendedor Social abre nova categoria para reconhecer jovens

São Paulo (SP)

Em sua 20ª edição, o Empreendedor Social lança nova categoria para reconhecer jovens lideranças brasileiras. Além de premiar Inovadores Sociais do Ano e Soluções que Inspiram, o concurso 2024 vai selecionar e destacar seis Jovens Transformadores.

Nesta edição especial, a premiação realizada pela Folha e pela Fundação Schwab desde 2005 mira o futuro ao correalizar com Ashoka e Instituto Coca-Cola Brasil, parceiros históricos, uma nova categoria com foco em brasileiros de 16 a 25 anos.

"A premiação se renova ao chegar a esta 20ª edição com uma categoria que amplia nosso olhar para a juventude como agente de transformação social e empoderamento econômico", diz Sérgio Dávila, diretor de Redação da Folha.

A turma de Jovens Transformadores Ashoka 2023, composta por 21 representantes de todas as regiões do Brasil - Divulgação



Dávila destaca a importância de o jornal caminhar nessa direção na companhia de parceiros estratégicos e complementares. "A nova categoria nasce robusta ao unirmos a expertise da Folha à experiência da Ashoka com o programa Changemakers e do Instituto Coca-Cola com a iniciativa Coletivo Jovem."

Ao reconhecer essas lideranças, a proposta é inspirar outros jovens e influenciar os espaços sociais em que estão inseridos, como escolas, ambientes de trabalho, famílias e comunidades, a promover o desenvolvimento de suas habilidades transformadoras.

"Incentivar jovens a liderar iniciativas de impacto social é essencial para criar uma sociedade engajada no combate às desigualdades", diz Andrea Margit, líder de Novos Paradigmas e Comunicação da Ashoka. "A nova categoria do Empreendedor Social fortalecerá uma rede de jovens que já reconhecem seu poder de resolver problemas em suas escolas, comunidades e cidades, inspirando outros jovens a fazer o mesmo."

A líder da Ashoka ressalta que apresentar os destaques do Jovens Transformadores é também um convite para para que adultos que conhecem lideranças com essa postura ativa diante de problemas sociais os incentivem e apoiem na inscrição no prêmio 2024.

"Queremos aprender com a criatividade e a iniciativa dos jovens, especialmente daqueles que são usualmente subrepresentados em prêmios e reconhecimentos nacionais."

Para Daniela Redondo, diretora-executiva do Instituto Coca-Cola Brasil, a premiação em conjunto também integra as estratégias e o momento da organização.

"No ano em que comemoramos 25 anos, nada melhor que celebrar o protagonismo de jovens como agentes de mudança. A categoria de Jovens Transformadores procura reconhecer jovens que devem ser celebrados por conta de suas histórias de vida e de suas buscas por fazer a diferença na nossa sociedade", afirma.

Quem pode participar Serão aceitas inscrições de ações desenvolvidas em todas as regiões do Brasil por pessoas físicas jovens que cumpram os seguintes requisitos: Ter entre 16 e 25 anos

Ser residente e domiciliado no Brasil (independentemente de sua nacionalidade)

Estar à frente de iniciativas focadas em empoderamento econômico com ou sem personalidade jurídica, como coletivos, redes, coalizões, grupos, plataformas e articulações multissetoriais

Demonstrar o seu vínculo com a iniciativa e ter funções de liderança

Candidatos que se auto identificam como pessoas negras ou indígenas, mulheres, LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, provenientes de periferias, favelas, zonas rurais, florestais, terras indígenas e quilombolas

O Instituto Coca-Cola Brasil, com a iniciativa Coletivo Jovem, impactou 460 mil jovens (64% mulheres e 65% negros) em todo o país, desde 2009, e 128 mil foram encaminhados para o mercado de trabalho.

Edital aberto no Prosas

A categoria Jovens Transformadores terá seis reconhecimentos dentro da premiação histórica. Três deles serão escolhidos entre líderes de iniciativas que provem o empoderamento econômico e inclusão produtiva de outros jovens.

As inscrições deverão ser feitas via plataforma Prosas a partir desta quinta-feira (20 de junho) até 21 de julho, às 18h, em folha.com/jovenstransformadores2024.

O edital Jovens Empreendedores, por Ashoka, Instituto Coca-Cola Brasil e Folha, destina-se a brasileiros de 16 a 25 anos que atuam na perspectiva de inclusão produtiva.

Prêmio Jovens Transformadores Acesse o edital e inscreva-se

Neste recorte, o concurso busca líderes prioritariamente de populações historicamente excluídas que atuem em iniciativas, projetos, movimentos, coletivos ou coalizões de empoderamento econômico e inclusão produtiva de outros jovens, pessoas, grupos ou comunidades em situação de vulnerabilidade social.

O concurso incentiva candidaturas de jovens que se auto identificam como pessoas negras ou indígenas, mulheres, LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, provenientes de periferias, favelas, zonas rurais, florestais, terras indígenas e quilombolas, e candidaturas das diversas regiões do Brasil.

Em paralelo, a premiação vai reconhecer outros três destaques que já foram selecionados pelo programa Jovens Transformadores Ashoka, em um universo de 51 brasileiros que estão gerando impacto de Norte a Sul do país.

Os premiados no concurso ganham projeção nacional e internacional, tornam-se referência no campo da inovação social, acessam novas oportunidades de qualificação e trabalho em rede, impulsionados pelas comunidades de empreendedores sociais vinculados a Rede Folha, Rede Schwab, Ashoka, Instituto Coca-Cola Brasil, dentre outros parceiros do Empreendedor Social.

Os seis destaques da categoria Jovens Transformadores serão reconhecidos na cerimônia do Prêmio Empreendedor Social 2024, a ser realizada em 12 de novembro no Theatro Municipal de São Paulo, quando também serão anunciados os vencedores das categorias Inovadores Sociais do Ano e Soluções que Inspiram.

O Empreendedor Social 2024 tem patrocínio de Gerdau, Ambev, Coca-Cola Brasil, Instituto Coca-Cola Brasil, Sesi, Liberta e SOS Mata Atlântica. E conta com parceria estratégica de Ashoka, ESPM, FDC, Prosas, SBSA Advogados e UOL.