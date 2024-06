Empreendedores brasileiros participam de reunião do Fórum Econômico Mundial

São Paulo (SP)

Os empreendedores sociais Sabine Zink, cofundadora da SAS Brasil, e Guilherme Brammer, fundador da Boomera, estarão presentes na reunião promovida pelo Fórum Econômico Mundial entre os dias 25 e 27 de junho, em Dalian, na China.

O evento reunirá líderes de empresas, governos, sociedade civil e organizações internacionais, além de empreendedores e acadêmicos, para debater temas como inteligência artificial, mudança climática e comércio global.

Haverá mais de 200 sessões, focadas em avanços tecnológicos, desenvolvimento sustentável e resiliência econômica. Um dos painéis abordará o desenvolvimento de inteligência artificial para impacto social. Zink, que integra a comitiva internacional de empreendedores sociais da Fundação Schwab, será uma das palestrantes.

Sabine Zink, cofundadora da SAS Brasil, que participará de reunião de líderes globais na China - Divulgação/SAS Brasil

"Na SAS Brasil, sempre acreditamos na potência da inovação e da tecnologia para promovermos cada vez mais impacto. Fazemos isso há 11 anos. Trouxemos para o Brasil pioneirismo no uso de telemedicina em regiões remotas. Com os avanços da inteligência artificial, poderemos potencializar nossas ações e ajudar mais pessoas", diz.

Desde 2020, a startup social criada com o objetivo de ampliar o acesso à saúde especializada no país tem implementado soluções de telemedicina, incluindo exames à distância, cabines de teleatendimento e contêineres adaptados com consultórios para cuidado integral à população.

A SAS Brasil também anunciou a criação do primeiro laboratório de saúde digital e inovação social do Brasil, em parceria com a Unicamp, que visa fomentar inovação, ensino, pesquisa e assistência.

Brammer, fundador da Boomera, startup da economia circular especializada em soluções para resíduos de difícil reciclagem, também participará da reunião internacional.

A empresa criada pelo engenheiro ajuda grandes empresas a gerenciarem materiais do pós-consumo de forma mais sustentável. Para isso, oferece consultorias técnicas e desenvolve processos para transformar embalagens complexas, em processo que beneficia também cooperativas de reciclagem e catadores.

"Minha ideia é contribuir para pensar sobre regeneração industrial, biodiversidade, e tentar olhar para os renováveis com mais critério", diz Brammer sobre sua participação no evento.

Além disso, o empreendedor anunciou, nesta semana, que se afastará da direção da startup para realizar um ano sabático.

Tanto a SAS Brasil como a Boomera foram iniciativas vencedoras do Prêmio Empreendedor Social, promovido por Folha e Fundação Schwab, em 2021 e 2019, respectivamente.