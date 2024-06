ONGs lideram projetos de reconstrução do RS após chuvas

São Paulo (SP)

Organizações sociais continuam atuando para ajudar vítimas das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul e se preparam para a fase de reconstrução do estado, com ações voltadas para educação, saúde, alimentação e acolhimento de crianças.

Exemplos disso são a ONG Comunitas, que criou um fundo para a retomada da educação, a SAS Brasil, que deslocou para Porto Alegre uma unidade móvel de saúde, e a Expedicionários da Saúde, que levará atendimento médico a Eldorado do Sul, uma das cidades mais afetadas pela calamidade.

ONG Nova Visão cria espaços seguros para crianças em meio à tragédia no Rio Grande do Sul - Divulgação

Já o Movimento União BR, que tem promovido ações como distribuição de refeições e doações de cestas básicas, roupas e itens de higiene pessoal, planeja levar ambulatórios itinerantes, serviços de telemedicina e lavanderias comunitárias para auxiliar na reconstrução do estado.

Outros projetos, de caráter mais emergencial, também estão sendo executados. A ONG Visão Mundial criou espaços seguros para crianças e adolescentes que perderam a moradia e está distribuindo alimentos e kits de higiene. Já a Gastromotiva passou a integrar uma frente de cozinhas solidárias, que chega a produzir 8.000 refeições diariamente.

Saiba mais sobre a atuação de cada uma das organizações:

Retomada da educação

Criado em maio deste ano, o fundo educacional da ONG Comunitas vai apoiar as redes de ensino estadual e municipais, viabilizando a compra de móveis, equipamentos e materiais didáticos para escolas. O objetivo da iniciativa é acelerar a retomada do ensino no Rio Grande do Sul.

"Desastres climáticos destroem infraestruturas escolares e desestabilizam a vida diária das crianças e famílias, forçando, muitas vezes, a suspensão das aulas por períodos prolongados. Isso pode contribuir para o abandono escolar e para a entrada precoce no mercado de trabalho", diz Regina Esteves, fundadora e presidente da Comunitas.

Com apoio dos governos estadual e municipais, doadores privados e organizações da sociedade civil, o fundo arrecadou R$ 200 mil para a Casa Violeta, espaço de acolhimento para crianças e mulheres afetadas pelas enchentes em Porto Alegre (RS). O abrigo é integrado às redes públicas de saúde, educação e assistência social.

"O fundo apoiou a montagem da infraestrutura necessária para oferecer um ambiente seguro e digno a essa parcela da população durante o período transitório, que pode se estender por até um ano", explica a líder da organização que atua estimulando parcerias entre setor privado e poder público.

Atenção à saúde

A SAS Brasil levou uma de suas carretas itinerantes à capital gaúcha para complementar os serviços da Unidade Básica de Saúde Santa Marta.

A estrutura tem sido usada pela equipe de saúde local para atender a população e deve permanecer na cidade até o fim de junho. Até o momento, já foram realizados mais de 4.000 atendimentos.

A organização está produzindo um mapeamento de novas regiões que precisam de atendimento e se prepara para deslocar a carreta até áreas antes inacessíveis. Outro plano é atuar junto ao SUS (Sistema Único de Saúde) para promover mutirões de atendimentos presenciais e remotos com voluntários.

Foi criado, ainda, um programa de amparo psicológico a profissionais da saúde na linha de frente. "Nossa equipe foi a campo e uma das primeiras impressões foi a sobrecarga emocional a que os profissionais estão sendo submetidos", diz Marina Cardoso, gerente de engajamento da entidade.

A ONG Expedicionários da Saúde, por sua vez, levará, em julho, duas unidades móveis de atendimento médico a Eldorado do Sul, município que teve 80% da população afetada pelas enchentes, com clínicos gerais, pediatras e enfermeiros.

"O hospital inundou em Eldorado, assim como os postos de saúde. Dos dez, 8 foram alagados. O sistema de saúde está completamente colapsado", conta Ricardo Afonso Ferreira, médico ortopedista e presidente da organização.

A ação acontecerá até setembro, podendo ser prolongada conforme a demanda.

O Movimento União BR também levará quatro carretas de saúde com consultórios e desenvolverá projeto de telemedicina focado em saúde mental.

Acolhimento de crianças

A Visão Mundial criou, em parceria com a Prefeitura Municipal de Canoas, "espaços amigáveis" —locais de recreação para crianças e adolescentes que estão vivendo em abrigos. No total, já foram implementados 20 deles, em universidades e escolas.

Representantes do Conselho Estadual de Mulheres do Rio Grande do Sul relataram abusos contra meninas e mulheres em abrigos para vítimas das enchentes. Em reunião com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, entidades do estado cobraram a criação de canais de denúncia. No início de maio, seis pessoas foram presas sob suspeita de terem cometido crime de estupro em abrigos.

Esse cenário motivou a ONG a criar os espaços seguros, que visam oferecer proteção e apoio psicossocial, além de contar com programação diversa, incluindo brincadeiras, jogos e atividades educativas. Psicoterapeutas, educadores e pedagogos estão presentes nas unidades.

"O objetivo é garantir que as crianças tenham um lugar só delas, onde possam passar o dia todo. Isso diminui a possibilidade de sofrerem algum tipo de violência ou abuso", explica Thiago Crucciti, diretor nacional da Visão Mundial Brasil.

Outro intuito é promover a socialização. "Queremos estimulá-las a ter uma rotina de desenvolvimento e mostrar que elas não estão sozinhas, que há outras crianças na mesma situação", diz.

Além disso, mais de 10 mil kits de higiene e 240 toneladas de alimentos foram entregues à população afetada até o momento.

Doações e reconstrução

O Movimento União BR está presente no Rio Grande do Sul desde setembro de 2023, quando o estado também sofreu com chuvas. Desde então, a entidade especializada em criar hubs de emergência pelo país tem ajudado a reconstruir casas e escolas.

Na tragédia mais recente, foram doados 25 purificadores de água, capazes de filtrar 10 mil litros, além de 30 mil cestas básicas, 2 milhões de refeições, 20 mil cobertores e 4.000 colchões. A organização também usou 40 barracas para montar abrigos provisórios.

Foram doados, ainda, mais de 20 contêineres com sanitários para abrigos.

União BR doa contêineres com banheiros para abrigos no Rio Grande do Sul - Divulgação

As próximas ações de reconstrução serão focadas em habitação, saúde e escolas, explica Tatiana Monteiro de Barros, fundadora do Movimento União BR.

"As doações caíram muito. As pessoas estão voltando às suas vidas normais, e isso é compreensível, mas as doações não podem ser esquecidas. Ainda tem muito a ser feito, principalmente na parte assistencial. A gente tem que ter muita força e pessoas engajadas na reconstrução, que será muito necessária."

Cozinhas solidárias

A Gastromotiva atua no apoio a cozinhas solidárias no estado, as quais chegam a produzir 8.000 refeições diariamente.

"Nos unimos à Frente SOS Cozinhas Solidárias RS para contribuir com o acesso à comida saudável e de qualidade para pessoas que sofreram com as enchentes", diz David Hertz, fundador e presidente da entidade.

A ONG fez parceria com a Plataforma de Gastronomia FeedMe e o chef Ricardo Dornelles para organizar a logística de distribuição das refeições. Cozinheiros como Júlio Ritta do Cozinheiros do Bem, Ícaro Conceição, Fabrício Goulart, Frank Bin e Thalyta Koller, do MasterChef Brasil, estão engajados na produção dos pratos.

Com a iniciativa Cozinha de Recomeços, que terá início em julho, a Gastromotiva também irá ajudar pessoas que perderam seus negócios devido às enchentes, incluindo cozinheiros e donos de restaurantes.

Serão oferecidas aulas gratuitas sobre temas como reaproveitamento de alimentos, empreendedorismo na gastronomia e ficha técnica de menus.

Além disso, participantes receberão consultorias personalizadas sobre gestão de recursos, fotografia de alimentos e marketing. Pessoas que não têm experiência na área, mas que desejam reconstruir suas vidas por meio da gastronomia, também poderão participar.