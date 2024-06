Premiação seleciona projeto de saúde mental para adolescentes

São Paulo (SP)

O Prêmio Espírito Público, promovido por Fundação Lemann, Instituto Humanize e República.org, está com votação aberta ao público para selecionar projeto de saúde mental voltado para adolescentes. Os três finalistas concorrem a R$ 10 mil.

No site da premiação, o público pode conhecer as iniciativas Oficina Papo Cabeça, Rap da Saúde e E Agora? Um Rolé Digital e votar na sua preferida.

A Oficina Papo Cabeça trabalha com prevenção ao suicídio e à automutilação em escolas no Pará, por meio da capacitação de coordenadores escolares e de ações com estudantes do ensino médio.

Projeto Rap da Saúde é um dos finalistas do Prêmio Espírito Público para a Saúde Mental dos Adolescentes - Divulgação

O Rap da Saúde seleciona e qualifica jovens entre 14 e 24 anos para atuarem como disseminadores de conhecimentos de saúde entre adolescentes, em unidades de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

E a iniciativa E Agora? Um Rolé Digital, por sua vez, promove cidadania digital de forma lúdica para estudantes da rede municipal do Rio de Janeiro, a partir de conteúdos sobre proteção de dados pessoais, cyberbullying, golpes virtuais e ética online.

É a primeira vez que o concurso, que está em sua sexta edição, dedica espaço à promoção de saúde mental entre adolescentes. A categoria foi criada em parceria com o Instituto Cactus.

Há, ainda, as categorias Saúde, Meio Ambiente e Emergência Climática, Gestão e Planejamento, Gestão de Pessoas, Educação e Desenvolvimento Social.

Os projetos inscritos no prêmio são avaliados a partir de critérios como impacto social, contribuição técnica, potencial de efetividade e colaboração, diversidade e inclusão. O vencedor será revelado na cerimônia de entrega do prêmio, no dia 24 de julho, no Teatro Rival, no centro do Rio de Janeiro.

Criado em 2018, o Prêmio Espírito Público tem o objetivo de reconhecer e prestigiar a atuação de profissionais que transformam positivamente o serviço público brasileiro.