Coca-Cola abre 7.000 vagas para programa de capacitação de empreendedoras

São Paulo (SP)

A Coca-Cola Company anuncia a abertura de 7.000 vagas em nova fase do programa "Coca-Cola dá um gás: mulheres", que capacitará empreendedoras por meio de mentorias e aulas online e presenciais.

Inscrições serão abertas no dia 17 de julho e podem ser feitas neste site.

As novas vagas se somam às outras 10 mil anunciadas no mês de março, em colaboração com o Sebrae. A expectativa é que 17 mil mulheres sejam beneficiadas até o final do ano pelo projeto, que também conta com parceria da Aliança Empreendedora.

A chef Carmem Virgínia é embaixadora do projeto Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio - Divulgação

Com o objetivo de promover empoderamento socioeconômico e igualdade de gênero, o programa terá aulas com temas que vão da gestão de negócios à inteligência emocional.

Além disso, cem mulheres serão selecionadas para participar de programa de aceleração, que incluirá oficinas, cursos e consultorias.

"Reconhecemos o papel crucial do empreendedorismo no desenvolvimento do país e sabemos do grande potencial dessa atividade para a vida das pessoas e das comunidades", diz Katielle Haffner, diretora de sustentabilidade e relações corporativas da Coca-Cola Company para Brasil e Cone Sul.

De acordo com pesquisa do Sebrae, realizada com base em dados do IBGE, o número de mulheres à frente de negócios próprios no Brasil alcançou marca histórica em 2022, com 10,3 milhões, sendo que 87% delas trabalhavam por conta própria.

"Acreditamos que, ao oferecer capacitação e acelerar os negócios de mulheres empreendedoras, estamos não só contribuindo para o seu empoderamento econômico como também ajudando a quebrar o ciclo de vulnerabilidade social", afirma Haffner.

Em outra parceria com a Aliança Empreendedora, a Coca-Cola Company promoverá o Prêmio Um Gás Para Seu Negócio, que premiará dez empreendedoras com capital semente e uma imersão presencial.

Focado no desenvolvimento de empreendedores, o programa Coca-Cola Dá Um Gás No Seu Negócio conta com projetos específicos voltados também para ambulantes, jovens e pequenos negócios que são clientes da Coca-Cola.

Além de apoio comercial, com o fornecimento de equipamentos e outras infraestruturas para aceleração do negócio, donos dos empreendimentos recebem formação.

O programa já alcançou mais de 7 milhões de pessoas e certificou mais de 60 mil empreendedores com seus conteúdos gratuitos de capacitação em negócios.