Evento paralelo ao G20 discute transformação social pela gastronomia

A Gastromotiva, ONG que atua com educação, geração de renda e combate à insegurança alimentar, vai realizar encontros de lideranças comunitárias e empreendedores sociais do Brasil e do México entre 2 e 5 de setembro, no Rio de Janeiro.

O evento faz parte do calendário paralelo do G20, grupo das maiores economias globais, presidido neste ano pelo Brasil. A cúpula dos chefes de Estado acontecerá em novembro, também na capital fluminense.

No dia 4, acontece um fórum com mais de 20 participações especiais, no Refettorio Gastromotiva, restaurante-escola comunitário da organização, localizado no bairro da Lapa.

Entre os convidados estão Janaina Torres, eleita a melhor chef mulher do mundo, o humorista Fabio Porchat, a médica e fundadora do Instituto Dara, Vera Cordeiro, e o presidente da Embratur e ex-deputado federal do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo.

Encontro Comunidade Gastromotiva busca fortalecer lideranças comunitárias e empreendedores sociais do Brasil e do México - Divulgação/Carlos Leandro/Gastromotiva

Neste dia, estarão presentes, ainda, lideranças que capacitam pessoas por meio da culinária, desenvolvem hortas urbanas e lideram ações de impacto para combater a insegurança alimentar.

Além do fórum, o encontro contará com debates, oficinas, atividades imersivas, jornadas de aprendizado e mentorias ao longo dos quatro dias de sua realização. A maioria das atrações acontecerá no Refettorio Gastromotiva.

Outros polos de atuação da ONG, como a Favela do Vidigal, receberão atividades, das quais participarão 55 líderes comunitários, cozinheiros sociais, pequenos empreendedores, chefs de cozinha, mentores e representantes de empresas e fundações.

"A Gastromotiva conta com uma ampla e qualificada rede de especialistas no assunto", afirma David Hertz, presidente da ONG e vencedor do Empreendedor Social de Futuro em 2009.

"Tivemos a ideia de trazer para debate toda a nossa experiência no desenvolvimento territorial e no combate às desigualdades socioambientais por meio da gastronomia, reunindo grandes empresas, sociedade civil e quem faz o trabalho na ponta", acrescenta.

A proposta do evento é conectar e promover trocas de aprendizado entre integrantes da comunidade ligada à organização, que inclui empresas comprometidas com práticas de ESG, cozinheiros sociais e sociedade civil.