Iniciativa conecta 1 milhão de bares e restaurantes a quem procura emprego

São Paulo (SP)

Ambev e Catho, marketplace de recrutamento online, anunciam a criação do Bora Empregar, parceria que conecta pessoas em busca de emprego a fornecedores e pontos de venda da companhia de bebidas, com o objetivo de gerar mais oportunidades de trabalho no país.

O ecossistema de 1 milhão de bares e restaurantes cadastrado na plataforma B2B da Ambev terá acesso a uma página exclusiva no site da Catho, em que será possível anunciar vagas de emprego gratuitamente, direcionadas para candidatos qualificados especificamente para a posição anunciada.

A iniciativa faz parte do Bora, programa de inclusão produtiva da Ambev, que proporciona oportunidades de trabalho, capitação, conexões profissionais e trilhas de conhecimento focadas em empreendedorismo, além de oferecer soluções financeiras com programas de pontuação e opções personalizadas de microcrédito.

Bora Empregar permite que empresas selecionem candidatos qualificados especificamente para as vagas anunciadas - Divulgação/Ambev

"Com o Bora, conseguimos criar esse efeito de rede para proporcionar novas perspectivas para milhares de pessoas", diz Carlos Pignatari, diretor de impacto social da Ambev. "Não estamos sozinhos na construção dessa trajetória, e a parceria com a Catho chega em um momento muito importante para nosso projeto. Estamos consolidando esse movimento gigante para gerar oportunidades reais para brasileiros e brasileiras."

Desde 2022, o Bora gerou mais de R$ 620 milhões em renda indireta, impactando mais de 500 mil pessoas. A expectativa da Ambev é alcançar 5 milhões de pessoas com o programa até 2032.

Segundo Christiana Mello, diretora da unidade de recrutadores da Catho, a parceria com o Bora é uma forma de ajudar tanto candidatos como empresas.

"Com o projeto, temos a chance de conectar candidatos qualificados com inúmeras possibilidades de emprego e crescimento profissional. Por outro lado, também funcionamos como um facilitador para as empresas, em sua maioria micro e pequenas, colocando nossa tecnologia a serviço delas, que ganham muito com o uso da inteligência artificial da Catho para receberem rapidamente os candidatos que mais combinam com suas vagas", explica.