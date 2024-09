Fórum discute desafios e perspectivas para a filantropia global

São Paulo (SP)

O Idis (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social) promove nesta quarta-feira (4) a 13ª edição do Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais, que acontecerá no Espaço Boulevard JK, na zona sul da capital paulista, a partir das 9h.

O evento realizado em parceria com Global Philanthropy Forum e Charities Aid Foundation terá mais de 30 representantes de organizações nacionais e internacionais debatendo os caminhos da filantropia. O fórum é exclusivo para convidados, mas será transmitido ao vivo pelo canal do Idis no Youtube.

Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais de 2023, em São Paulo - Divulgação/André Porto/Idis

"Há 13 anos, este é um espaço ímpar de troca entre pares no setor filantrópico brasileiro. É uma excelente oportunidade para nos encontrarmos, discutirmos e refletirmos sobre a filantropia de que precisamos para impactar positivamente o mundo em que vivemos", diz Paula Fabiani, CEO do Idis.

"Com tantos desafios sistêmicos e crises atualmente, precisamos fortalecer laços e desatar alguns nós para que possamos avançar. E é exatamente isso que faremos no fórum deste ano", completa.

O primeiro painel trará reflexões sobre respostas que a filantropia pode oferecer diante das desigualdades e desafios globais.

Estarão presentes a escritora Cida Bento, representando o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, Renata Piazzon, do Instituto Arapyaú, Sérgio Fausto, diretor-executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso, e o moderador da conversa, Philip Yun, presidente e CEO do Global Philanthropy Forum.

Na sequência, Luiz Edson Feltrim, do Instituto Sicoob, Carla Reis, representando o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), e Sylvia Siqueira, da Open Society Foundations, participarão de painel sobre o ecossistema de investimento social, com moderação da diretora-executiva do Movimento Bem Maior, Carola Matarazzo.

Outro painel reunirá vencedores do Prêmio Empreendedor Social 2023, iniciativa da Folha em parceria com a Fundação Schwab, com mediação da jornalista Eliane Trindade, editora da premiação e da plataforma Folha Social+.

Aline Odara, do Fundo Agbara, Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, e Robson Melo, da Estante Mágica, compartilharão suas histórias no campo da inovação social.

O papel da filantropia no fortalecimento de comunidades na luta contra emergências climáticas, de saúde pública ou por conflitos armados é tema do painel moderado por Vinicius Barrozo, da TV Globo, que recebe Giuliana Ortega, da RD Saúde, Karine Ruy, da Fundação Gerações, e Marijana Sevic, do Charities Aid Foundation.

Haverá também um bate-papo sobre o uso de dados na criação de estratégias eficazes para o enfrentamento das crises atuais, com a presença de nomes como Jeniffer Caroline Luiz, da Fundação Grupo Volkswagen e Liliana Chopitea, do Unicef Brasil (Fundo das Nações Unidas para a Infância).

À tarde, acontece uma roda de conversa com Cristiane Sultani, do Instituto Beja, Ticiana Rolim Queiroz, da Somos Um, e a filantropa austríaca Marlene Engelhorn, do movimento Taxmenow, que participará por vídeo.

Painéis na sequência abordarão temáticas como papel e impacto da filantropia familiar, tecnologia enquanto geradora de transformação social e construção de um futuro mais justo e sustentável a partir da filantropia e do investimento social.