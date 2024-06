Impactos ambientais têm métricas universais conhecidas entre países, empresas e organizações, como emissões de carbono, reutilização de água e eficiência energética.

Em uma sociedade que cobra escalabilidade e valoriza as ciências exatas, os impactos das ações sociais são menos reconhecidos, embora eles ofereçam um grande leque de intervenções possíveis e maior variação de contexto e complexidade.

Nos últimos anos, especialistas e organizações têm proposto estratégias para aprimorar indicadores sociais, devido ao crescimento da agenda social nas discussões ESG e ao entendimento de que aspectos sociais e ambientais estão intrinsecamente ligados, além da pressão de stakeholders para evitar o chamado "ESGwashing".

Turma do Consulado da Mulher, instituto que promove formação, assessoria e mentorias voltadas para empreendedoras - Divulgação/Consulado da Mulher

Exemplo dessa reflexão foi um artigo escrito por Mona Mourshed, CEO Global da ONG Generation, mostrando a importância de medir profundidade e durabilidade do impacto para além da escala.

É fundamental avaliar se as intervenções sociais resultam em mudanças significativas e se permitem às pessoas aumentar as chances de entrar em um ciclo de prosperidade, possibilitando melhoria de vida.

Mesmo antes do avanço dessa discussão, ao longo dos mais de 22 anos de jornada, o Instituto Consulado da Mulher, ação social da Whirlpool que atua na transformação social e no incentivo às mulheres empreendedoras, oferece contribuições valiosas nesse sentido.

O Instituto monitora indicadores dos impactos dos programas, que incluem capacitações, mentoria e recursos. As maiores dificuldades identificadas estão relacionadas a crenças limitantes, falta de autoconfiança e traumas enraizados.

Por isso, estamos constantemente revisando as metodologias, priorizando o trabalho socioemocional e a construção de um ambiente seguro e acolhedor para as mulheres melhorarem seus negócios —e os resultados são transformadores.

No que diz respeito à profundidade, o indicador de aumento de renda é o principal. Em 2023, a renda média dessas mulheres aumentou de R$ 813 por mês, no início do programa, para R$ 1.919 no final.

Também acompanhamos outros indicadores, como a formalização do negócio e, durante o programa, recebemos relatos como "passei a me cuidar mais", "saí de uma relação abusiva" e "consegui o controle financeiro das contas pessoais".

Já a questão da durabilidade é mais desafiadora, pois implica nutrir a relação com as pessoas beneficiadas e investir tempo e recursos para avaliar impactos individuais, na família e na comunidade.

Em 2022, o Consulado fez um grande esforço nesse sentido, com o intuito de responder a duas grandes questões: se essas mulheres continuam empreendendo e se têm feito melhorias em suas casas.

Aquelas que responderam à pesquisa se formaram nos programas entre 2016 e 2019, nas cidades de Joinville, Manaus, Rio Claro e São Paulo. Mais de 80% das que terminaram o programa seguem empreendendo, 89% relataram que o faturamento aumentou e 20% têm mais de um funcionário.

Além disso, 73% fizeram melhorias em suas casas, 41% nos negócios e 53% fizeram melhorias que beneficiaram tanto a família como os negócios.

É claro que, no mundo dos projetos sociais, o número de pessoas impactadas ainda importa, sobretudo quando falamos com organizações investidoras.

Porém, com os entendimentos e parâmetros corretos de avaliação, é possível perceber que medir o impacto dos programas em várias dimensões é essencial para se ter bons resultados e uma transformação verdadeira das pessoas participantes e da sociedade.