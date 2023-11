Mitos e verdades do pênis: médicos respondem a 20 perguntas sobre tamanho e outros temas

São Paulo

"Tamanho não é documento". Está aí uma frase que todo mundo já ouviu e que, vamos admitir, fez todo mundo imediatamente pensar em sexo. Neste universo das relações sexuais, o tema do pênis grande ou pequeno é frequente desde que o mundo é mundo, e atormenta jovens e adultos que gastam horas (dias, anos, décadas) da vida pensando se estão ou não de acordo com o que parceiras e parceiros esperarão deles.

Ilustração de Luciano Veronezi - Editoria de Arte/Folhapress

Pois o primeiro ponto é: as pessoas têm preferências diversas. Assim como tem quem goste mais de mamão que de melancia, ou de frio mais que de calor, o tamanho do pênis de um parceiro é um negócio subjetivo, tem que prefira grande e quem curta pequeno. Segundo: sexo não é só penetração, e sim um monte de coisas que acontecem antes e depois dessa etapa, quando um pênis com x ou y centímetros meio que tanto faz.

"As pesquisas mostram que grande parte das pessoas tem predileção por um pênis que seja considerado na média ou próximo dela. Só que isso acaba sendo apagado por um culto ao pênis grande que vem da pornografia. Por isso, pessoas acabam valorizando outras coisas que têm muito mais a ver com ego e sensação de poder, e não com uma vida sexual prazerosa", diz o médico urologista João Brunhara, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e especialista em cirurgia robótica.

Ao lado do também urologista Maurício J. Bruschini Rodrigues Netto, ele respondeu a 20 perguntas sobre o pênis, para mostrar o que é mito e o que é verdade nesse tema. E, óbvio, o tamanho faz parte do questionário.

Leia abaixo as respostas dos médicos para dúvidas comuns sobre o pênis.

Existe um tamanho médio de pênis?

No Brasil, a média em ereção é algo entre 14 e 15 centímetros. Mas pode variar em outros países por fatores genéticos, étnicos, entre outros.

Ter um pênis de tamanho acima da média é melhor para alguma coisa?

É importante ressaltar que as pessoas podem ter preferências por parceiros com pênis maior ou menor. Assim como gostam mais de parceiros mais altos ou mais baixos, ou com qualquer outra característica física. Mas, com a pornografia e os estereótipos que ela carrega, a ênfase que o pênis grande recebe fica além do que lhe cabe, já que a maioria das pessoas tem predileção por parceiros com tamanho médio.

Provavelmente o maior benefício que um pênis acima da média traz é afastar as preocupações sobre tamanho e conferir uma certa autoestima. Mas ele também ajuda em algumas posições (por exemplo de lado/ conchinha) e obviamente também é uma vantagem para parceiras ou parceiros que tenham uma predileção por pênis grandes.

Ilustração de Luciano Veronezi - Editoria de Arte/Folhapress

Um pênis grande pode ser pior de alguma forma?

Dependendo do tamanho. Com um pênis moderadamente grande, algumas posições ou práticas podem ficar mais difíceis ou dolorosas para a pessoa penetrada, como na posição de quatro ou na prática do sexo anal em geral. E pênis que tenham um tamanho muito maior que a média podem dificultar a penetração em geral, exigindo muita lubrificação e relaxamento da pessoa penetrada, podendo causar dores etc.

Claro que tamanhos assim, que fogem muito da média, são mais raros.

Os micropênis são pênis de qual tamanho?

Considera-se o pênis que tenha até 7,5 cm em ereção.

Tem algum problema em ter um micropênis?

O micropênis pode representar um desafio para a penetração, sobretudo em algumas posições. Pode chegar a prejudicar a vida sexual. Além de poder afetar a autoestima, se não for trabalhado adequadamente nos aspectos psicológicos.

Tem tratamento para o micropênis?

O ideal é tratar antes da adolescência. Com tratamentos hormonais, conseguimos recuperar um tamanho normal. Depois de concluída a puberdade, já na idade adulta, restam procedimentos cirúrgicos que são paliativos, podendo aumentar a percepção de tamanho em talvez dois a três centímetros.

Quem tem fimose às vezes ouve que, se ficar forçando a pele para baixo todos os dias, vai resolver sem precisar operar. É verdade?

A resolução espontânea da fimose deve acontecer até os cinco a sete anos de idade. Depois dessa fase, precisa de algum tratamento, que via de regra é a cirurgia de circuncisão. Forçar a pele para baixo não é recomendado, pois pode provocar lesões na pele e induzir uma cicatrização que deixe o prepúcio ainda mais doente.

O que pode ser feito em alguns casos, sob supervisão médica do urologista, é aplicar uma pomada como tentativa de resolução da fimose sem cirurgia.

Quem opera a fimose fica com menos sensibilidade?

A pele acaba ficando mais resistente, e menos suscetível à sensibilidade de atritos, por exemplo. Mas isso não impede de ter prazer durante a relação.

Os anúncios de produtos que prometem aumentar o tamanho do pênis são confiáveis?

Não existe nenhum método comprovado de aumento peniano, exceto nas situações que eu citei de correção de micropênis ou nas correções cirúrgicas de curvaturas que tenham encolhido o pênis (a chamada doença de Peyronie).

As injeções de ácido hialurônico para engrossar o pênis podem ter resultados, mas são transitórios, porque o corpo reabsorve o material dentro de seis meses. E ainda assim existem riscos como fibrose, deformidade, inchaço, infecção. Ou seja, para quem tem um pênis normal, os riscos são maiores que os benefícios.

Já o uso de extensores penianos (que deixam o pênis esticado várias horas por dia) pode eventualmente trazer benefícios pequenos, mas também com grau de evidência baixo, com pouquíssimos estudos, resultados pouco expressivos e trazendo riscos.

Já as pílulas de aumento peniano são totalmente sem fundamento.

O que funciona bem, para quem tem um pênis normal, é trabalhar o psicológico e a autoestima para viver bem aceitando ter um pênis normal.

Com que frequência é preciso lavar o pênis?

Via de regra uma vez ao dia basta, mas se lembrando de lavar após as relações também.

Como se lava corretamente o pênis?

É necessário puxar o prepúcio, expor bem a glande e remover totalmente a secreção branca que possa ter acumulado (esmegma). Precisa esfregar todos os cantinhos com a mão e usar água e sabonete (ou neutro, ou com ph entre 5 e 6).

Depois da masturbação, qual a melhor maneira de limpar o pênis e o esperma?

Se ficar algum acúmulo de esperma ou secreção, é necessário repetir o procedimento de lavagem habitual.

Respostas do médico urologista João Brunhara.

Quando é preciso operar a fimose?

Quando a "cabeça" não vem para fora, ou quando acontecem muitas inflamações na pele do pênis.

É normal o pênis ser torto para um lado?

Um pequeno grau de curvatura pode ser normal, desde que não atrapalhe na relação sexual.

Isso prejudica o homem de algum modo?

Se a curvatura for muito acentuada, como em algumas doenças, isso pode machucar a parceira ou parceiro, e dificultar a ereção e a penetração.

O lado onde se "guarda" o pênis na cueca influencia entortando-o?

Não.

Tem como "endireitar" um pênis torto?

Em casos que prejudiquem a penetração, o médico tem que avaliar e indicar o melhor tratamento.

Como se desenvolve o câncer de pênis?

O câncer de pênis geralmente está relacionado à má higiene local crônica.

Não usar cueca faz o pênis crescer mais?

Não.

Se masturbar faz o pênis crescer?

Não.

Respostas do médico urologista Maurício J. Bruschini Rodrigues Netto.