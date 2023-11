Fãs da cantora Taylor Swift 'ressuscitam' pulseiras da amizade; saiba como fazer

São Paulo

"So, make the friendship bracelets, take the moment and taste it" (em portugês, "então faça as suas pulseiras da amizade, curta e aproveite o momento"). Esse verso da música "You’re on Your Own, Kid", da Taylor Swift, incentivou os fãs a criarem uma tradição de trocar pulseiras durante os shows da cantora.

O sucesso foi tanto que, em 12 meses, houve um aumento de interesse de buscas por 'friendship bracelets' no Brasil, segundo dados do Google Trends.

O propósito das pulseiras é estabelecer uma amizade e conexão entre os fãs. Elas são confeccionadas com nomes das músicas e dos álbuns da Taylor. As cores podem variar, mas seguem os tons que representam cada disco da artista —se for uma canção do Speak Now, as miçangas serão nos tons de roxo, por exemplo.

Alice Aquino, 30, criou 150 pulseiras para os shows da Taylor Swift no Brasil - Zanone Fraissat/Folhapress

A vendedora de miçangas e bijuterias Camila Pires está surfando nessa onda e diz que em dois anos trabalhando no ramo nunca teve tanta demanda como nas últimas semanas. Por conta disso, ela pretende abrir uma loja online no Mercado Livre para conseguir enviar mais rápido as encomendas –hoje, Pires tem uma loja na Shopee.

Ela até criou conjuntos específicos para os fãs da Taylor, como kits de miçangas das cores de cada álbum da cantora ou kits apenas com miçangas de números.

"Nas últimas duas semanas, quase 60% das respostas no chat da Shopee são para os 'swifties' [como são conhecidos os fãs da artista] pedindo 'pelo amor de Deus' para enviar rápido porque precisam receber antes do show", diz Pires.

As amigas e criadoras de conteúdo Alice Aquino, 30, e Mari Bianchini, 27, estão entre as dezenas de fãs empenhadas em confeccionar as friendship bracelets. Elas vão aos seis shows que a artista realizará no Brasil e, juntas, já produziram quase 300 pulseiras.

Ambas até criaram uma planilha para se organizar e contabilizar a quantidade de pulseiras feitas, mas, em relação ao custo total da produção, nenhuma sabe dizer ao certo quanto foi gasto. Alice diz que acredita não ter chegado a R$ 1.000.

Elas também viajaram para os EUA para assistir a um dos shows da The Eras Tour em março, período em que a cantora iniciou sua turnê mundial. No entanto, afirmam que a tradição da troca de pulseiras ainda não era uma febre por lá.

"Prometemos que quando ela viesse para o Brasil, faríamos as pulseiras acontecerem. Assim que os shows foram confirmados [em junho], corremos atrás de miçangas e temos produzido as pulseiras desde então", conta Mari.

A própria cantora costuma usar as pulseiras em seus shows. "Isso mostra o quanto ela aprecia que a gente faça isso e que se torne realmente algo entre nós, porque ela sempre fala muito sobre como gosta de ver os fãs criando essa comunidade", diz Alice.

Saiba como fazer a sua friendship bracelets:

Mari aconselha a procurar as miçangas em locais físicos porque pode ser mais barato, além da vantagem de não ser preciso esperar pela entrega. Na internet, algumas opções de lojas são Shopee, Mercado Livre e Shein.

Ela sugere a compra de um kit de letras com muitas vogais, que, segundo ela, serão as mais usadas na confecção. Para Mari, cerca de 25 miçangas são o suficiente para uma pulseira.

Alice diz que não é boa com trabalhos manuais, mas que passou muito tempo assistindo aos tutoriais de como fazer pulseiras.

Existe até um site para ajudar nas combinações das friendship bracelets. A ferramenta gratuita foi criada pelo estudante de estatística da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), Pedro Fernandes, 23. Ele vive em Jaboatão dos Guararapes (PE) e vai viajar milhares de quilômetros até o Rio de Janeiro para assistir aos shows da Taylor.

Ao acompanhar a comunidade de fãs da cantora, Pedro notou que as pessoas estavam com dificuldades de ter ideias de quais nomes de músicas poderiam fazer com as miçangas que sobravam.

Assim, criou o domínio em que sugere as combinações que podem ser feitas com as letras que o visitante tem. As sugestões compreendem títulos de músicas ou trechos de canções.

"Imaginei que no máximo 100 pessoas iriam usar. O objetivo era fazer algo para eu treinar e ajudar algumas pessoas. Antes de sair no primeiro portal grande, que foi o Update Swift Brasil, o site estava com 56 mil acessos. Já era um número bem alto, mesmo que fossem várias pessoas repetidas, entrando várias vezes. O mês passado fechou com 2 milhões e meio de acessos", diz Pedro.

Pulseira de miçanga é coisa de criança?

Apesar da febre das friendship bracelets, fazer pulseiras de miçangas não é novidade e, muitas vezes, é uma atividade relacionada ao artesanato entre crianças. Pires afirma que seu público é, de fato, em sua maioria formado por crianças e adolescentes

Ela lembra que, quando sua mãe contou que a filha estava fazendo pulseiras de miçangas, algumas pessoas perguntaram: 'M as, ela é criança?'.

"Ser fã ou acompanhar coisas do entretenimento de forma geral é algo que se você não faz parte desse universo, pode haver questões que talvez você não vá entender. Mas, no fim das contas, é gostoso retomar atividades que talvez tenha feito na infância ou reconectar-se com uma parte adormecida de si mesmo", diz Mari.