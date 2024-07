Vídeos de cravos e espinhas fazem sucesso no TikTok; faz mal espremer?

São Paulo

"Gente, olha só que delícia! Que pele maravilhosa!" O comentário poderia ser sobre a pele de um bebê, ou de alguém que investiu tempo e dinheiro em rotinas de skincare e maquiagens. Mas é, na verdade, sobre uma pele cheia de cravos e espinhas prestes a ser removidos em frente às câmeras, para o deleite de milhares no TikTok.

Foi com um vídeo desses que a influencer Mari Comenta ganhou mais de meio milhão de seguidores em uma semana. Eram tempos de pandemia quando ela, tomada pelo tédio, começou a usar a rede social e percebeu que, usando a função chroma key, poderia compartilhar com mais pessoas os vídeos de extração de cravos que ela tanto gostava de ver, inclusive com sua mãe e amigas.

Enquanto cravos são acúmulos de gordura e pele morta dentro dos poros, as espinhas são inflamações causadas pela interação entre bactérias e o sebo natural da pele

"Não sei exatamente quando isso começou, mas me lembro que eu estava com as minhas amigas, todas mexendo no celular. De repente, surgiu um vídeo de cravos sendo espremidos e, quando vimos, estávamos todas nesse buraco por uns 10 minutos", lembra Mari, que chegou a ter 100 mil seguidores no Instagram. Por uma questão de direitos autorais dos vídeos originais, a conta foi derrubada, mas ela segue no TikTok, onde é acompanhada por 1,3 milhão de 'cravolovers'.

Muita gente, inclusive o pai dela, veem esse tipo de vídeo como uma nojeira absurda, segundo diz. Mas, como os números mostram, há muita gente como a Mari, que assiste a eles com outros olhos —como "pleasant videos", expressão em inglês que designa vídeos agradáveis, prazerosos e até relaxantes. "Tem seguidor que diz que adora assistir aos meus vídeos antes de dormir", conta ela.

Desde a adolescência, Mari, hoje com 32, sofre com acne. Sempre teve a pele muito oleosa, com poros bastante dilatados, cravos e espinhas. E também sempre foi uma pessoa muito ansiosa. Uma das consequências dessa ansiedade, conta, era ficar cutucando suas acnes por horas em frente ao espelho —algo que ela não recomenda, mas que diz ser inevitável.

"Talvez por isso eu tenha começado a assistir a esses vídeos e, depois, a produzi-los. Acredito que isso ajuda na minha ansiedade. Acabo substituindo uma coisa pela outra", diz Mari, que ainda na adolescência recorreu duas vezes a tratamento com Roacutan, um medicamento usado no tratamento de acnes graves, que atua reduzindo a produção de sebo das glândulas sebáceas.

MAS PODE ESPREMER ESPINHAS?

Para a dermatologista Paula Sian, os vídeos de cravos e espinhas sendo espremidos realmente podem ter esse efeito positivo sobre a ansiedade.

"Ainda que seja meio nojento para alguns, eles são sempre uma surpresa, porque nenhum cravo ou espinha é igual. Cada espremida é uma novidade, e isso libera dopamina no cérebro, que é o hormônio do prazer", diz a médica. "Além disso, há uma sensação de cuidado consigo mesmo, com o outro, e uma tranquilidade de saber que outras pessoas também passam por aquilo."

Sian afirma que espremer cravos e espinhas em casa não é proibido, mas também não é recomendável. Não exatamente pelas cicatrizes que isso pode trazer no futuro (se as espinhas forem muito inflamadas e profundas, elas virão de qualquer jeito, diz), mas pelo risco de infecção, uma vez que as mãos podem levar bactérias à pele do rosto, piorando a situação.

Para quem se incomoda ou sofre muito com acne, Sian recomenda, assim que possível, uma visita ao dermatologista, que vai conseguir avaliar qual o grau de acne do paciente e sugerir um tratamento adequado.

Para os graus mais leves, por exemplo, limpeza de pele e uso de sabonetes especiais já podem ser suficientes. Às vezes, mudanças na alimentação (evitando alimentos inflamatórios como leite. refrigerantes e gorduras) ajudam. Meninas ainda podem demandar uma investigação adicional sobre alterações hormonais que podem influenciar o surgimento das acnes.

Já o tratamento com Roacutan, diz ela, só é indicado para quem tem mais de 14 anos e acnes de grau 4 ou 5, as mais severas. Antes dessa idade, explica, também funciona. Mas o auge da puberdade que vem em seguida pode trazer as acnes de volta, demandando um novo tratamento mais para frente.

"Como é chatinho e exige exames e visitas regulares ao médico, com o acompanhamento dos pais, sempre vale primeiro tentar controlar as acnes com tratamento tópicos, para só depois ir para a isotretinoína [nome técnico do Roacutan]", diz a médica, destacando que a "pele de filtro" que muitos procuram no seu consultório nem sempre vai existir na vida real.

Se for o seu caso, os vídeos da Mari, como vimos, podem ajudar. "Eu acho que já tem tanta gente perfeita aí nas redes sociais. Acho que as pessoas precisam ver gente normal, né?", diz a influencer.