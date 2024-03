Chocolate demais na Páscoa pode piorar as espinhas; saiba como cuidar da pele

São Paulo

Recheios, coberturas, camadas… É duro resistir à tentação de devorar quilos de chocolate quando ovos de Páscoa deliciosos estão por todos os lados. E não que seja obrigatório resistir, mas a moderação é recomendado para evitar não só dores de barriga, mas principalmente a grande vilã dessa época do ano: a acne.

Ficar com a pele mais oleosa depois de encher a cara de chocolate não é uma consequência para todo mundo —quem tem predisposição às espinhas acaba sofrendo mais, explica Camila Dezanetti, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Tipo do chocolate influencia em quanto ele vai ou não piorar a acne - Adobe Stock

Se a luta contra a acne já faz parte do seu dia a dia, é provável que sua pele piore mais rapidamente, com mais lesões inflamatórias surgindo depois de um momento de descontrole alimentar.

A dermatologista afirma que as espinhas não brotam imediatamente, e que tudo vai depender da quantidade de chocolate ingerida e dessa predisposição da pele.

Embora muita gente ache que comer chocolate necessariamente vai fazer o problema da acne surgir ou se agravar, Camila diz que tudo depende do tipo de chocolate que se come. Isso porque, ainda que o cacau seja um alimento bom e antioxidante, ingredientes como açúcar, gordura e leite aumentam a liberação de insulina, causando mais produção de sebo pelas glândulas sebáceas e obstrução dos poros —olá, espinhas!

"Também há uma liberação maior de hormônios androgênicos que favorecem a acne", completa a dermatologista. "A recomendação é que a ingestão diária de chocolate não ultrapasse a 30 gramas, o que seria equivalente a dois quadradinhos da barra de chocolate padrão. Vale lembrar que a qualidade e o teor de cacau do chocolate também influenciam na quantidade ideal."

A médica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Paula Pires concorda. Ela diz que o cacau sozinho poderia até melhorar a pele, porque sua planta tem propriedades anti-inflamatórias, por exemplo. Mas que os chocolates com excesso de xarope de milho, recheios e aditivos podem contribuir para a piora da acne.

Tanto a endocrinologista quanto a dermatologista recomendam que se for para comer muito chocolate na Páscoa, ou mesmo pensando na rotina de doces da semana, o melhor é dar preferência aos tipos meio amargo ou amargo, com mais cacau na formulação.

E vale saber que esse problema misturando chocolate e acne não é exclusivo dos adolescentes. Tem muito adulto que sofre para controlar as espinhas por causa do que come. "Principalmente as mulheres a partir dos 25 anos de idade e não necessariamente aquelas que tiveram acne na adolescência", afirma a dermatologista Camila Dezanetti.

"Essa patologia chama-se acne da vida adulta, que é um tipo de acne muito relacionado a distúrbios hormonais, ovários policísticos, alguma alteração de hormônios masculinos, estresse, e dieta baseada em alimentos gordurosos e ricos em açúcar, suplementos alimentares, maquiagens e produtos de skincare inadequados."

Camila também explica a diferença entre cravos e espinhas vermelhas e com ponta amarelada. Segundo a dermatologista, os cravos são o poro entupido de sebo, substância naturalmente produzida para manter a lubrificação e proteção da pele —cravos de ponta escura são poros mais largos, onde o sebo entra em contato com o ar e oxida, formando uma "tampinha preta".

"Já as espinhas são um processo inflamatório associado ao aumento da oleosidade e aos cravos. Quando temos pequenas lesões avermelhadas, endurecidas, chamamos elas de pápulas e geralmente não temos a presença de bactérias. Quando temos o pontinho amarelo, chamamos as lesões de pústulas por elas terem pus e bactérias, sendo um grau de acne mais avançado e com necessidade de tratamentos combinados e mais específicos."

A melhor coisa a se fazer diante das espinhas que vão surgir depois da Páscoa é não se desesperar, diz Camila. A piora da acne regride quando se volta a ter uma dieta equilibrada, se lembrando de tomar água e mantendo a pele limpa, hidratada e protegida do sol. Ela também recomenda que não se cutuque as espinhas inflamadas, para não piorar a situação.

A nutricionista Natalia Barros, mestre em ciências pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e fundadora da NB Clinic, recomenda a atenção plena na hora de comer os ovos de Páscoa, para evitar o exagero.

"Preste atenção na aparência, textura e aroma do chocolate antes de dar a primeira mordida. Ao colocar o chocolate na boca, sinta sua textura, mastigue lentamente, saboreando cada mordida e prestando atenção às sensações em seu corpo", diz.

Também vale convidar os amigos e parentes para compartilhar o chocolate —assim dá para reforçar os laços e ainda prevenir algumas espinhas no futuro.