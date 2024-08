Quando é a hora certa de dormir na casa do namorado (e contar para os pais)?

São Paulo

Dormir na casa do namorado ou da namorada é um dos temas que mais podem causar apreensão no início de um relacionamento entre adolescentes. Para alguns, com pais mais liberais e mais acostumados a passar a noite fora, a tarefa pode até não causar dor de cabeça, mas quando a família do parceiro não pensa igual ou quando ambas são mais conservadoras, a situação é mais complexa.



Para os jovens que têm o desejo de passar a noite juntos, o não pode ser difícil de entender, principalmente se eles já frequentam a casa um do outro durante o dia e se veem regularmente em outros ambientes.

Mas é preciso entender que alguns pais não veem a possibilidade de dormir fora como natural, seja por motivação religiosa, por alguma questão cultural ou por acharem que os filhos não estão prontos para essa experiência.



Por isso, o recomendável é ter uma conversa antes de trazer o namorado ou namorada para dormir em casa. A psicóloga Emily F.Monteiro, responsável técnica da clínica Montesí, em São Paulo, diz que isso deve ser um processo para não chocar os pais e deve acontecer de forma natural.



O ideal, portanto, é apresentar o parceiro aos seus pais, dar informações sobre ele ou ela e sobre a convivência. Essas são algumas peças-chave para que exista confiança entre pais e filhos.



"Uma comunicação aberta frente aos seus medos e suas inseguranças pode ajudar os pais a se sentirem mais seguros de que os adolescentes irão procurar ajuda quando necessário."

Também é uma opção sugerir um tipo de permissão gradual, isto é, começando por dormir em quartos separados ou em situações mais inusuais como durante viagens, agradando aos pais e os acostumando à ideia.



Mas, para quem já ouviu um não e quer tentar novamente, demonstrar responsabilidade é essencial. Uma boa opção é estar sempre em dia com suas tarefas escolares e, domésticas e seguindo os combinados feitos entre vocês. Assim, os pais tendem a confiar mais no filho ou filha.



"Demonstrar uma postura aberta a conselhos e a recomendações que os pais possam dar, a partir da própria experiência de vida, pode ajudar diante do choque de gerações que muitas vezes acaba acontecendo", diz Monteiro.



Ela afirma que que buscar entender de onde a proibição está vindo, em vez de discutir agressivamente, tende criar um ambiente em que o assunto volte a ser debatido e o sim apareça.