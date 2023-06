Saiba por que gatos gostam de entrar em caixas e de jogar objetos no chão

Gatinhos vestindo fantasias de dinossauro ou abrindo e fechando as patinhas enquanto "fazem pãozinho" são realmente imagens com altas doses de fofura. Mas você já viu algum vídeo ou foto de um felino derrubando coisas de cima dos lugares? Ou se sentando dentro de uma caixa, sem se importar se seu tamanho é compatível com o dela?

Gatinhos jovens adoram ser fofos enquanto arremessam objetos para o chão usando suas patas dianteiras. A especialista em comportamento felino e catsitter Marcela Monteiro explica este comportamento: "Eles fazem isso pensando em buscar novas presas".

Gatinho sentado em caixa de papelão - Sergei Gorin - stock.adobe.com

"É como se fosse primeiro uma caça, e então vira uma brincadeira. Podem ser canetas, pequenos objetos, copos… Vale qualquer coisa que eles achem atrativo para brincar", completa Marcela.

Com o passar do tempo ele vai manter ou não esse hábito, dependendo do quanto a família do gatinho incentivá-lo a ser brincalhão no dia a dia.

"Gatos de todas as idades permanecem com o instinto de caça, mas normalmente, se os mais velhos não têm um estímulo maior, é comum que eles mostrem menos esse instinto, derrubando menos as coisas", conta Marcela.

Por mais que às vezes possa parecer, os gatos não empurram os objetos para irritar os humanos (nem para fazê-los dar risada). Eles estão muito focados em sua tarefa felina e talvez nem lembrem que seus tutores existem.

Fora isso, Marcela também ensina que, se houver quem não ache legal o que o gato fez, não adianta dar bronca nele. "Os gatos não entendem quando reclamamos ou brigamos com eles. Na verdade, temos sempre que pensar em reforço positivo e nunca em punição, porque eles não vão entender o 'não' e vão continuar fazendo", diz.

Uma boa ideia, ensina a catsitter, é recompensar os gatinhos pelas coisas que eles fazem e não são um problema. Tipo: ele andou pela prateleira e não jogou o enfeite lá de cima? Dê de presente um petisco, uma escovação ou alguma recompensa de que ele gosta muito.

Que tal uma caixa? Porque está aí uma coisa que os gatos do mundo todo parecem gostar. "Eles gostam de ficar em caixas porque são refúgios para eles. Podem ser refúgios de segurança, locais de brincadeiras, locais de descanso. Tudo depende da relação daquele gato com aquela caixa. Tem gatos que gostam de lugares delimitados e até apertadinhos", diz Marcela.

"Os gatos gostam de ficar seguros e ao mesmo tempo observar e controlar o seu território. A sala de casa, por exemplo. Então, podem buscar caixas com buracos onde estão 'escondidos' e também estão observando tudo que acontece ali."

Qualquer caixa costuma servir, não é preciso que seja nada muito elegante. Há casos de tutores que compram caminhas superarrumadas e caras, e o gatinho não dá bola nenhuma para elas.

"O papelão tem um toque e uma temperatura superagradáveis para eles também. Além disso, eles podem arranhar e esfarelar o papelão, o que acaba sendo um ótimo jeito de gastar energia e marcar território.

Mas e sobre as fantasias de dinossauro lá do começo? Será que os gatinhos ficam felizes quando os vestimos com roupinhas? Marcela garante que eles podem até se acostumar com essa prática, mas que ela não é recomendável.

Isso porque eles são seres que não curtem ter seus movimentos restringidos. "Isso pode atrapalhar bastante na hora de pular, além de ser perigoso e causar acidentes. Também não é legal colocar fantasias e roupas porque eles precisam se lamber, e a roupinha atrapalha muito", completa.

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma