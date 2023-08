'Por que o Sol está no céu?', pergunta criança na seção Um Adulto Responde

Quem ajuda a responder a pergunta deste sábado (26) na Folhinha é o jornalista de ciência Salvador Nogueira, autor de 11 livros e do blog Mensageiro Sideral, na Folha, e sócio-fundador da Associação Aeroespacial Brasileira.



Por que o Sol está no céu?

Maria Fernanda, 3 anos

Na sua casa tem janela? As janelas que a gente tem em casa servem para a luz do Sol entrar e iluminar, e a gente poder ver tudo que tem dentro de casa e, principalmente, lá fora. Agora pense que todas as casas de todo mundo estão numa grande casa, maior ainda, que é de todos nós. Ela se chama planeta Terra.

Todo lugar que a gente pode visitar a pé, de carro, de barco, de avião, de helicóptero, todos os mares, todas as praias, todas as ruas, todas as florestas, tudo que está por aí fica no chão do planeta Terra. Ele é uma bola gigante.

Pôr do sol na altura da praia do Guaecá, no litoral norte de São Paulo - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Mas, como somos muito pequenininhos perto dela, não percebemos que ela é redonda —parece apenas ser um chãozão sem fim. Ele é a nossa grande casa, que pertence a todos, em todos os países, e também tem uma janela: o céu.

Quando olhamos para o céu, essa grande janela, as nuvens são como se fossem as cortinas. Quando tem muitas nuvens, não conseguimos ver o que há lá fora, do mesmo jeito que não vemos o que há na rua com a cortina da nossa janela de casa fechada.

Quando não há nuvens, podemos ver tudo que existe fora do planeta Terra. À noite, olhando para o céu, vemos várias estrelinhas. De dia, elas somem e vemos uma única estrela, muito brilhante —o Sol. Sim, o Sol é uma estrela, como as outras. Só parece muito maior porque ele está muito mais perto da gente que as outras estrelas.

Quando reparamos na posição do Sol no céu, vemos que ele devagarinho vai mudando de lugar —aparece de manhã num canto e some de tarde em outro. Parece que ele está girando em torno da Terra, né? Mas não é isso que está acontecendo. O que acontece é que a Terra, o nosso planeta, que está girando. Porque ele gira, temos dias e noites.

E tem mais: ele também gira em torno do Sol, completando uma volta a cada ano. Toda vez que você faz aniversário, quer dizer que o planeta Terra, a nossa casa, deu mais uma volta em torno do Sol, contando a partir do dia em que você nasceu.



Se tudo isso parece confuso e meio maluco, não precisa se preocupar. Muitas pessoas, ao longo de muito tempo, tiveram de pensar muito e estudar muito para descobrir todas essas coisas. Hoje, conseguimos lançar foguetes que saem do nosso planeta e conseguem tirar uma foto dele bem de lonjão, mostrando que é redondo mesmo.

É uma casa muito linda essa a de todos nós, e precisamos cuidar dela com muito carinho —do mesmo jeito que a gente cuida da nossa própria casinha.