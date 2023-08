Veja dicas para poupar até o Natal e engordar a mesada de olho em presente extra

São Paulo

Faltam exatamente quatro meses para as crianças abrirem seus presentes debaixo da árvore de Natal. Já pensou que legal seria se, além destes embrulhos, você pudesse também usar sua mesada para comprar mais um brinquedo legal ou algo que esteja querendo? Tipo ser seu próprio Papai Noel?

Até o dia 25 de dezembro, há cerca de 120 dias. Infelizmente, nenhum investimento financeiro que se faça no banco rende muito em um período tão curto como este. Para se ter uma ideia, colocando hoje R$ 100 no banco em uma aplicação, daria para resgatar não muito mais que R$ 105 no dia de Natal.

Presentes de Natal em frente à árvore - k2photostudio/Fotolia

"Imagina se uma planta crescesse rápido demais, ela não ia ficar saudável. O mesmo acontece com o dinheiro. Se ele crescer muito rápido, pode ser perigoso e instável. É melhor um crescimento mais devagar, assim ele fica seguro. Quanto maior a possibilidade de ganho, maior é também o risco de perda", explica Thiago Godoy, educador financeiro da Rico e dono do perfil Papai Financeiro no Instagram.

Investimentos, diz Thiago, são como tarefas que damos para o dinheiro, para que ele cresça com o tempo. Dá para investir em ações de empresas, que são como partes da empresa que a pessoa compra, e também emprestar dinheiro para o governo, para instituições financeiras ou para companhias.

"Alguns investimentos crescem mais rápido que outros. Isso depende de como as coisas estão indo no lugar para onde você emprestou seu dinheiro. Às vezes, escolhemos investimentos que têm mais chances de crescer bastante", completa.

Esse é um bom plano para o futuro: guardar parte da mesada colocando-a em investimentos, sempre com a ajuda de um adulto. Mas, e para o Natal, como complementar as economias atuais para conquistar aquele brinquedo mais legal que a gente anda de olho?

Thiago ajuda a pensar em alternativas. Mas, antes de partir para as dicas, lembre-se de que o primeiro passo é saber o valor do que você deseja comprar, quanto você já tem, e fazer as contas de quanto ainda falta arrecadar.

Venda de brinquedos usados

"Brinquedos com que você não brinca mais podem ganhar uma nova casa, e com isso você ganha dinheiro para o novo brinquedo", ensina Thiago. Peça aos seus familiares para, por exemplo, anunciar o brinquedo antigo nos grupos de mensagens do prédio, dos amigos e da escola.

Também dá para usar sistemas online de venda de produtos usados, com plataformas especializadas nisso. O Mercado Livre e o Enjoei são algumas opções.

Rifa

"As rifas são como um jogo onde as pessoas compram bilhetes para ganhar um prêmio. Você pode fazer uma rifa com a ajuda de adultos", sugere Thiago. Os blocos de rifas podem ser comprados em papelarias.

Primeiro, escolha algo que você não usa mais (pode ser um brinquedo, um tênis em bom estado, um jogo de videogame) para ser o grande prêmio. Escolha quanto cada número ou nome da rifa vai custar —para isso, faça com seus responsáveis a conta do quanto você precisa arrecadar.

Ofereça a rifa aos seus vizinhos, amigos da vizinhança, primos e colegas na escola. Aproveite para fazer uma comemoração divertida quando for anunciar o vencedor.

Campanha

"Você pode contar para os tios, avós e até amigos sobre o brinquedo que quer comprar. Eles podem querer ajudar você nisso", acredita Thiago. Pegue os números de todos que você quer envolver na campanha e monte um grupo de WhatsApp, com a supervisão dos seus responsáveis.

Quando todos estiverem presentes, mande uma mensagem anunciando seu desejo e por que montou este grupo. Conte qual brinquedo está pensando em comprar em dezembro, na época do Natal. Pesquise quanto ele custa, fale quanto você já tem e quanto falta conseguir.

Bazar para captação de recursos

"A ideia aqui é fazer um bazar para vender suas coisas usadas que já não têm mais uso, mas também arrecadar dinheiro para doar a alguma instituição que ajude crianças em situação de vulnerabilidade", sugere Thiago.

Separe os itens que gostaria de vender e escolha preços adequados para eles com a ajuda da sua família. Faça um convite virtual bonito e chamativo explicando o evento. Em um fim de semana, exponha os produtos na sua casa e receba os interessados.

Ao final, a metade de tudo que for arrecadado será doada à instituição que você e seus familiares escolherem.

Mesada duplicada

"Faça um acordo com sua família: você economiza sua mesada deixando de fazer gastos desnecessários, como compra de balas e chocolates ou outros brinquedos até o Natal, e eles te recompensam pelo esforço pagando sua mesada em dobro durante os próximos quatro meses", propõe Thiago.

Desafios familiares de economia

"Nesta modalidade, todo mundo em casa se compromete a reduzir gastos desnecessários em equipe. Você pode, por exemplo, ajudar os adultos a evitar pagar por serviços que vocês mesmos podem fazer juntos em casa, como dar banho no cachorro, aparar a grama ou lavar o carro", diz Thiago.

Uma ideia é também colaborar no preparo das refeições, para que a família evite pedir delivery. Com todas estas medidas, o dinheiro que seria gasto com os outros vai para o seu cofre. Deste modo, todos da família se mobilizam para, no final, o presente desejado chegar mais rápido em casa.