Tati Bernardi e Ilan Brenman fazem tardes de autógrafo para crianças em São Paulo

São Paulo

Neste fim de semana, nos dias 19 e 20 de agosto, dois lançamentos de livros vão acontecer em São Paulo. No sábado, os escritores Ilan Brenman e Clóvis de Barros Filho vão conversar com os leitores e autografar sua nova obra no Conjunto Nacional.

No domingo, é a vez de Tati Bernardi, colunista da Folha, receber as crianças na Vila Madalena para apresentar seu primeiro livro infantil.

Epaminondas Badaró IV na Floresta dos Filósofos

(7 Mares, R$ 74,90, 96 páginas)

Inspirado na história de Buda, o livro mostra o mundo da filosofia para as crianças. Conheça o gato Epaminondas Badaró IV, um príncipe que decide abandonar o conforto de seu palácio em busca de respostas. Na floresta dos filósofos, ideias centrais de pensadores como Sócrates, Aristóteles e Platão são explicadas.

As ilustrações são de Juka.

Livro 'Epaminondas Badaró IV na Floresta dos Filósofos', de Clóvis de Barros Filho e Ilan Brenman - Divulgação

Bate-papo e lançamento do livro 'Epaminondas Badaró IV na Floresta dos Filósofos', de Ilan Brenman e Clóvis de Barros Filho Quando Sáb. (19), às 16h

Sáb. (19), às 16h Onde Drummond Livraria (Conjunto Nacional, Av. Paulista, 2073, São Paulo)

Drummond Livraria (Conjunto Nacional, Av. Paulista, 2073, São Paulo) Preço Grátis

'O Mundo É de Todo Mundo', de Tati Bernardi

(Companhia das Letrinhas, R$ 54,90, 32 páginas)

Foi reparando no jeito de sua filha Rita brincar que Tati criou "O Mundo É de Todo Mundo", seu primeiro livro escrito para crianças. A história começa com Margarida no parquinho, brincando no balanço. Ela adora ficar ali, mas chega uma hora em que precisa sair, para que outras crianças também brinquem. Margarida não fica nada feliz com isso, e bate o pé no chão, contrariada —ela queria o balanço só para ela.

Situações parecidas vão acontecendo ao longo de "O Mundo É de Todo Mundo", e Margarida vai ter que aprender a lidar com a frustração.

As ilustrações são de Talita Hoffmann.

Ilustração de Talita Hoffmann para livro 'O Mundo É de Todo Mundo', de Tati Bernardi, editora Companhia das Letrinhas - Divulgação

Lançamento 'O Mundo É de Todo Mundo', de Tati Bernardi Quando Dom. (20), das 15h às 18h

Dom. (20), das 15h às 18h Onde Livraria da Vila (R. Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena, São Paulo)

Livraria da Vila (R. Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena, São Paulo) Preço Grátis

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma