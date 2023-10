Celeste e Bruxa Morgana, do Castelo Rá-Tim-Bum, dão entrevista à Folhinha

São Paulo

Há muitos anos que não se tem notícias da bruxa Morgana e da cobra Celeste, moradoras do Castelo Rá-Tim-Bum. Pois a novidade é que as duas estão ótimas de saúde e andam (ou rastejam) fazendo faxinas e organizações no porão, onde quinquilharias e móveis mágicos foram esquecidos ao longo de todo esse tempo.

Morgana, mais de 6.000 anos de idade, contou em entrevista exclusiva à Folhinha que, para manter sua mente e corpo sempre jovens, costuma cuidar dos jardins, ler e estudar bastante. "Também procuro trabalhar em novas poções para o bem da humanidade, fazer exercícios para perder peso, pois tenho tendência a engordar, e sorrir em todas as situações da vida", diz.

A bruxa Morgana e a cobra Celeste posam para foto no porão do Castelo Rã-Tim-Bum - Nadja Kouchi/ TV Cultura

Sua fiel escudeira sempre foi a gralha Adelaide. Só que, como atualmente a ave está atendendo a bruxas amigas em outros países, Morgana ficou sozinha e Celeste se aproximou mais —e tudo isso sem ressentimentos, conta Morgana, porque a cobra e a gralha sempre se comunicam para saber as novidades e também "para fofocar um pouco".

"Adoro a Celeste. Ela é muito curiosa, divertida, bem humorada e se acha a cobra mais linda do mundo. Às vezes é um pouco teimosa e muito enrolada, mas conversando a gente se entende", diz a bruxa, que está no mundo há tanto tempo que pôde conhecer Leonardo da Vinci.

"Foi quando ele pintava minha amiga Mona Lisa", lembra. Ela também se orgulha de ter incentivado os faraós a fazerem as pirâmides e de ter se divertido muito com Santos Dumont quando ele inventou o avião.

No momento, ela se diz muito preocupada com as abelhas. "Elas são importantíssimas para toda a humanidade. Temos que ter cuidado com a natureza e o meio ambiente, e as crianças de hoje em dia estão nos ensinando a respeitar e cuidar de nosso planeta. Também me preocupa muito o desmatamento na Amazônia, que já causa seca por lá", afirma.

Os momentos que Morgana e Celeste vêm passando juntas no Castelo viraram uma nova série, que leva o nome das duas e tem 60 episódios, que serão exibidos de segunda a sábado na TV Cultura. Mesmo tão coladas hoje em dia, não parece que Morgana tenha sido contaminada pelo inconformismo da cobra, que vive se queixando de ser quem é.

"Não acho difícil ser bruxa pois eu nasci bruxa. Devemos ser como nascemos, pois os Magos do Universo sabem o que nós precisamos para nossa evolução. Sempre consigo conversar sobre o que está acontecendo, mas, se precisar, eu consigo escapar ou me camuflar e me divirto com as surpresas que causo", diz Morgana.

Confira abaixo a conversa que a Folhinha também teve com Celeste, que, ao que tudo indica, continua sem a menor paciência para quem faz muitas perguntas.



Como você foi parar no Castelo?

COBRA CELESTE - O Castelo foi construído em volta da minha árvore! A abertura do programa mostra isto, lembra?

Você pensou em se mudar de lá em algum momento?

Nossa, nunca! A árvore é minha casa há muitos e muitos anos, nem sei quantos...

Nino conversa com Celeste em aparição que os dois fizeram na peça 'Teatro do Castelo Rá-Tim-Bum 2', em 2010 - Marcio Fernandes/Folhapress

Você se lembra de quando conheceu o Nino? Como foi esse momento?

Foi ótimo, ele se assustou comigo e eu me assustei com ele! Depois demos muita risada!

Há pessoas que acham as cobras animais traiçoeiros. O que você pensa disso?

Cobras são traiçoeiras?! Não acho! Elas são óóótimas!

Você às vezes parecia mal-humorada no Castelo. Você é assim o tempo todo?

Nooossa, não sou mal-humorada, sou um pouco impaciente e não gosto de muita bagunça em volta da minha árvore.



Você também reclamava de ser uma cobra. Por que você acha ruim?

Porque não tenho braços, nem pernas....

Se você pudesse escolher ser outro animal, qual você seria?

Seria eu mesma... ou quem sabe uma Caipora!

Na natureza não existem cobras cor de rosa. Como você se sente por ser essa criatura assim única

Existem muitas jiboias lindas, mas cor de rosa só eeuuuzinha!

Você morava num ponto privilegiado do Castelo. Tem algo que você tenha visto nesse tempo todo e que guardou segredo até hoje?

Guardar segredo? É difícil pra mim! Tudo o que eu vi eu contei pro Dr. Victor. O que eu não vi é porque estava dormindo.

O que de mais legal você presenciou no Castelo ao longo desses anos?

Muita coisa legal, todas foram legais, teve um episódio que eu quase voei!

Onde você está morando atualmente?

Queridinha, eu moro na minha árvore! E ultimamente tenho ajudado a Morgana a arrumar o porão do Castelo.

Você pode recomendar coisas legais sobre cobras para as crianças?

Ir ao Instituto Butantan ver minhas amigas cobras é legal! Também gosto da Casca do filme [desenho] do Mogli.

Você pode mandar um recado pros leitores da Folhinha?

Um beijo grande da Celeste! Nooooossssssaaaaaaaa!

Morgana & Celeste Quando Estreia 9 de outubro. De seg. a sáb., às 11h40 e às 16h25

Estreia 9 de outubro. De seg. a sáb., às 11h40 e às 16h25 Onde TV Cultura (canal 24 da TV a cabo)

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma